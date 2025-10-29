¡Sigue cayendo! Este es el precio del café, según la FNC, para este 29 de octubre

La Federación Nacional de Cafeteros es una de las entidades más importantes del país por el cubrimiento y representación que se les da a los caficultores del país. A su vez, la FNC se encarga de proporcionarle a estos gremios las herramientas necesarias para que el cultivo sea de calidad.

Es por ellos que, a diario, la federación se encarga de publicar un informe en el que expone diversos temas a cerca del café, su producción y venta. Es así que, según esto, el precio del café para este 29 de octubre, es de $2.872.000 COP. Este valor representa una caída grande, ya que el día de ayer, 28 de octubre, se cotizó en $2.869.000 COP, representando una disminución de $3.000 pesos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en su pergamino, no a cambiando, porque sigue siendo la misma de hace meses: 10.000 kg/COP.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣9️⃣ de octubre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/7inVDjOEmg — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) October 29, 2025

Lea también: Precio del café HOY, 28 de octubre en Colombia: ¿sigue cayendo su valor?

Precio del café en dólares, según Investing, para este 29 de octubre

Investing se dedica al estudio de mercados internacionales en cuanto a productos e insumos que se venden en varios países del mundo, según información presentada por esta entidad, señalaron que el precio del café en dólares para este 29 de octubre es de 392,15 USD, representando un leve aumento de 1,06%, esto quiere decir que cayó 4,10 USD.

Asimismo, el precio que se establece, dependerá mucho de la cotización que tenga el dólar durante el día o la semana, es por ello que Investing, proporciona datos en tiempo real sobre el comportamiento de algunos productos.

Le puede interesar: ¡Leve disminución! Cierre del dólar en Colombia para HOY, 29 de octubre, según Banco de la República

Precio del café en las principales ciudades del país HOY, 29 de octubre

El sector caficultor es un área de suma importancia para el país en materia de exportación, debido a ello, es esencial conocer la cotización de su valor en las principales ciudades del país, esto, según el informe diario de la FNC:

Armenia — Carga: 2,872,500 | Kilo: 22,980 | Arroba: 287,250

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bogotá — Carga: 2,871,250 | Kilo: 22,970 | Arroba: 287,125

— Carga: | Kilo: | Arroba: Bucaramanga — Carga: 2,870,875 | Kilo: 22,967 | Arroba: 287,088

— Carga: | Kilo: | Arroba: Buga — Carga: 2,873,250 | Kilo: 22,986 | Arroba: 287,325

— Carga: | Kilo: | Arroba: Chinchiná — Carga: 2,872,375 | Kilo: 22,979 | Arroba: 287,238

— Carga: | Kilo: | Arroba: Cúcuta — Carga: 2,870,375 | Kilo: 22,963 | Arroba: 287,038

— Carga: | Kilo: | Arroba: Ibagué — Carga: 2,871,625 | Kilo: 22,973 | Arroba: 287,163

— Carga: | Kilo: | Arroba: Manizales — Carga: 2,872,375 | Kilo: 22,979 | Arroba: 287,238

— Carga: | Kilo: | Arroba: Medellín — Carga: 2,871,625 | Kilo: 22,973 | Arroba: 287,163

— Carga: | Kilo: | Arroba: Neiva — Carga: 2,870,750 | Kilo: 22,966 | Arroba: 287,075

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pamplona — Carga: 2,870,500 | Kilo: 22,964 | Arroba: 287,050

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pasto — Carga: 2,870,500 | Kilo: 22,964 | Arroba: 287,050

— Carga: | Kilo: | Arroba: Pereira — Carga: 2,872,375 | Kilo: 22,979 | Arroba: 287,238

— Carga: | Kilo: | Arroba: Popayán — Carga: 2,872,625 | Kilo: 22,981 | Arroba: 287,263

— Carga: | Kilo: | Arroba: Santa Marta — Carga: 2,874,125 | Kilo: 22,993 | Arroba: 287,413

— Carga: | Kilo: | Arroba: Valledupar — Carga: 2,871,750 | Kilo: 22,974 | Arroba: 287,175

Otras noticias: Cerca de 30 marcas de café del Valle representarán a la región en Cafés de Colombia Expo 2025