¿Continúa cayendo? Cotización oficial del dólar en Colombia para HOY, 19 de noviembre, según Banrep

El día de ayer, se habría hecho pública una investigación realizada por el famoso periódico norteamericano ‘The New York Times’, donde se revelaron diferentes detalles acerca de las operaciones realizadas por Estados Unidos de forma encubierta en territorio venezolano, esto con el fin, de ‘preparar el territorio para acciones futuras’.

Bajo este marco investigativo, se estableció que el presidente estadounidense Donald Trump, habría dado el visto bueno para que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), desarrollaran diferentes operaciones, dentro de las cuales se encontraba incluido, restablecer canales de comunicaciones extraoficiales.

Propuesta rechazada por EE.UU

Según el periódico americano, al restablecer dichos canales, Trump se habría reunido con diferentes altos mandos militares venezolanos, quienes le propusieron dar un plazo de entre 2 y 3 años para qué finalizaría con Maduro abandonando el poder, propuesta que no habría sido aceptada, ya que se consideró con una prolongación en el poder demasiado extensa.

Esta oferta, se relaciona con otra revelada por la Casa Blanca, donde presuntamente Maduro habría ofrecido acceso a Estados Unidos a diferentes recursos petroleros, esto con el fin de lograr negociaciones con el país norteamericano. Por otro lado, Trump recientemente aseguró que estaría en disposición de entablar conversaciones con Maduro, dado que se lo han solicitado en diversas ocasiones.

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio de la divisa estadounidense, presentó una nueva disminución respecto al precio de apertura establecido el día de ayer, sin embargo, si se toma de referencia el precio de cierre del día anterior, se entendería como un aumento. Recuerde que el día de ayer, la diferencia entre los valores de apertura y de cierre fue de un valor cercano a los $50 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 19 de noviembre, es de $3.737 COP. Esto, sería una disminución de $27 pesos frente al valor de apertura anterior, sin embargo, sería un aumento de $15 pesos respecto al valor de cierre establecido para el día de ayer.

A pesar de dichas fluctuaciones, el precio del dólar continúa manteniéndose por debajo de la barrera de los $3.800 pesos colombianos, y ratifica el fortalecimiento de la divisa nacional frente a la moneda norteamericana.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Los valores presentados a continuación, corresponde a un promedio de las transferencias reportadas en casas de cambio y entidades bancarias, por tanto, no corresponde a un valor de referencia como lo es la TRM presentada por el Banco de la República.

Bogotá D.C. — Compra: $3,766 | Venta: $3,885

— | Medellín — Compra: $3,719 | Venta: $3,869

— | Cali — Compra: $3,717 | Venta: $3,837

— | Cartagena — Compra: $3,650 | Venta: $3,910

— | Cúcuta — Compra: $3,710 | Venta: $3,765

— | Pereira — Compra: $3,730 | Venta: $3,850

