Esperamos que la provocación de Petro no le gane a la diplomacia: FNC frente a relaciones con EE.UU.

La tensión diplomática entre Donald Trump y Gustavo Petro ha encendido las alarmas del sector cafetero colombiano, preocupado por el impacto de posibles nuevas medidas arancelarias que afectarían el comercio con Estados Unidos, su principal socio y destino del Café de Colombia.

En este contexto, ‘Cafés de Colombia Expo 2025′ cobra especial relevancia como vitrina de resiliencia y calidad, reuniendo a más de 150 expositores y 28.000 visitantes en Corferias.

Cabe destacar que este evento impulsa la innovación, sostenibilidad y consumo interno, pero también fortalece los lazos comerciales que durante un siglo han sostenido a miles de familias caficultoras en el país.

Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, pasó por los micrófonos de 6AM para abordar el impacto de la relación con Estados Unidos sobre la industria cafetera.

¿Qué tan afectados están los cafeteros con la situación que se vive entre los presidentes Petro y Trump?

En primer lugar, Bahamón afirmó que los eventos políticos recientes generan incertidumbre entre los cafeteros, quienes enfrentan un ambiente crispado en las redes.

Sin embargo, explicó que Colombia mantiene una ventaja competitiva gracias a un arancel de importación del 10% en Estados Unidos, frente al 20% de Vietnam, 19% de Indonesia y 50% de Brasil, Esto consolida ese país como su principal mercado, con el 38% de las exportaciones.

Por otra parte, sostuvo que la falta de inventarios limita la capacidad de respuesta ante una mayor demanda, mientras el consumo mundial de café crece sostenidamente y los precios se elevan por la escasez de oferta.

“No tenemos la posibilidad de buscar en nuestras bodegas café para atender una necesidad de incremento en los Estados Unidos, pero sí necesitamos mantener esas relaciones comerciales que hemos construido por tanto tiempo”, dijo.

¿Cuál es la situación actual del precio internacional del café?

El gerente general también explicó que actualmente existe una incertidumbre marcada por el frágil equilibrio entre oferta y demanda de café. De esta manera, manifestó que los tostadores y comerciantes buscan producto inmediato, pero los países productores no logran cubrir la demanda mundial, generando una volatilidad sin precedentes reflejada en el comportamiento del dólar.

Adicionalmente, resaltó que Colombia es el único país con garantía de compra, lo que asegura prosperidad para las familias caficultoras. Asimismo, resaltó la relación armónica entre la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno, subrayando que su gestión se enfoca en el bienestar del caficultor, sin distinción política ni intereses partidistas.

“No vamos a entrar nunca en una controversia. Solo pedimos respeto, acompañamiento y, obviamente, que sus acciones siempre tengan el beneficio común y no el interés personal o electoral”, añadió.

En la coyuntura actual: ¿Por qué cobra relevancia ‘Cafés de Colombia Expo 2025’?

Por su parte, Bahamón celebró las buenas noticias que rodean a la edición actual de ‘Cafés de Colombia Expo’, destacando que la feria se consolida como el epicentro de la industria y un espacio determinante para promover el consumo y la cultura cafetera.

También aprovechó para destacar que la caficultura continúa siendo un motor de la economía nacional y que, además, el café ha sido reconocido por la FDA como una bebida saludable, lo que impulsa su consumo mundial.

Del mismo modo, mencionó estudios internacionales que evidencian propiedades antiinflamatorias y protectoras del café frente al cáncer y enfermedades como el Parkinson, reafirmando sus beneficios para la salud y el bienestar general.

“Hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional para que el café, que es la bebida nacional, ahora por ley sea incluido en el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, para que nuestros niños también lo puedan consumir y que Colombia Compra Eficiente compre café 100% colombiano”, concluyó.