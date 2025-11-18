Precio de la carga de café HOY, 18 de noviembre: esto estableció la Federación Nacional de Cafeteros

Precio del café HOY 16 de junio en Colombia: valor oficial de la carga en pesos y dólares, según FNC

En la actualidad existen varios programas, plataformas y entidades que se dedican a presentar indicadores económicos en tiempo real. A su vez, realizan y presentan artículos de carácter financiero que estudian o actualizan lo que sucede con algunas marcas dentro del mercado internacional.

Le recomendamos: Las 4 empresas de café que más venden en Colombia: juntas superan 1.263.000 millones en ingresos

Es así que, Investing, una plataforma que realiza estos seguimientos, presenta también el precio y cotización de varias divisas, productos e insumos. Teniendo en cuenta lo anterior, el precio del café en dólares para este 18 de noviembre es 402,85 USD, representando un leve aumento del 0,07%, es decir, 0,30 USD.

Por otro lado, es vital tener en cuenta que, en el país, actualmente el precio del dólar se ha ido devaluando. Si bien existen varios factores, algunos expertos dicen que esto puede significar un beneficio para aquellos que necesiten productos o cosas importadas para cuidar sus cultivos, abastecer sus negocios o emprendimientos, entre otros sectores más.

Precio del café según el cierre de la Bolsa de Nueva York para este 18 de noviembre

Según lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros en su informe diario, tomando como base el cierre de la Bolsa de Nueva York, para este 18 de noviembre, el precio del café se estableció en 2,917,000 COP.

Lea también: Gobierno extiende declaratoria de situación de desastre nacional por aumento de lluvias

Asimismo, el precio del pergamino contenido no ha cambiado en los últimos meses, pues su precio se sigue fijando en 10.000 kg/COP. Hasta el momento, en ninguno de los informes publicados a diario (en donde también se muestra el precio del día del café), se muestran actualizaciones recientes en el informe que se publica.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣8️⃣ de noviembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/qlcDrRwGuo — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) November 18, 2025

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 18 de noviembre

Según lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el precio del café en las principales ciudades del país, para este 18 de noviembre, se estableció de la siguiente manera:

ARMENIA: Carga 2,917,500 – Kilo 23,340 – Arroba 291,750

Carga 2,917,500 – Kilo 23,340 – Arroba 291,750 BOGOTÁ: Carga 2,916,250 – Kilo 23,330 – Arroba 291,625

Carga 2,916,250 – Kilo 23,330 – Arroba 291,625 BUCARAMANGA: Carga 2,915,875 – Kilo 23,327 – Arroba 291,588

Carga 2,915,875 – Kilo 23,327 – Arroba 291,588 BUGA: Carga 2,918,250 – Kilo 23,346 – Arroba 291,825

Carga 2,918,250 – Kilo 23,346 – Arroba 291,825 CHINCHINÁ: Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738

Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738 CÚCUTA: Carga 2,915,375 – Kilo 23,323 – Arroba 291,538

Carga 2,915,375 – Kilo 23,323 – Arroba 291,538 IBAGUÉ: Carga 2,916,625 – Kilo 23,333 – Arroba 291,663

Carga 2,916,625 – Kilo 23,333 – Arroba 291,663 MANIZALES: Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738

Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738 MEDELLÍN: Carga 2,916,625 – Kilo 23,333 – Arroba 291,663

Carga 2,916,625 – Kilo 23,333 – Arroba 291,663 NEIVA: Carga 2,915,750 – Kilo 23,326 – Arroba 291,575

Carga 2,915,750 – Kilo 23,326 – Arroba 291,575 PAMPLONA: Carga 2,915,500 – Kilo 23,324 – Arroba 291,550

Carga 2,915,500 – Kilo 23,324 – Arroba 291,550 PASTO: Carga 2,915,500 – Kilo 23,324 – Arroba 291,550

Carga 2,915,500 – Kilo 23,324 – Arroba 291,550 PEREIRA: Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738

Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738 POPAYÁN: Carga 2,917,625 – Kilo 23,341 – Arroba 291,763

Carga 2,917,625 – Kilo 23,341 – Arroba 291,763 SANTA MARTA: Carga 2,919,125 – Kilo 23,353 – Arroba 291,913

Carga 2,919,125 – Kilo 23,353 – Arroba 291,913 VALLEDUPAR: Carga 2,916,750 – Kilo 23,334 – Arroba 291,675

Otras noticias: Cierre del dólar en Colombia, TUVO GRAN CAÍDA HOY, cotización de CIERRE 18 de noviembre según Banrep