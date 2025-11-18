Precio de la carga de café HOY, 18 de noviembre: esto estableció la Federación Nacional de Cafeteros
El café es un producto de exportación que ayuda a la economía colombiana. Conozca aquí los detalles de su precio en dólares
En la actualidad existen varios programas, plataformas y entidades que se dedican a presentar indicadores económicos en tiempo real. A su vez, realizan y presentan artículos de carácter financiero que estudian o actualizan lo que sucede con algunas marcas dentro del mercado internacional.
Es así que, Investing, una plataforma que realiza estos seguimientos, presenta también el precio y cotización de varias divisas, productos e insumos. Teniendo en cuenta lo anterior, el precio del café en dólares para este 18 de noviembre es 402,85 USD, representando un leve aumento del 0,07%, es decir, 0,30 USD.
Por otro lado, es vital tener en cuenta que, en el país, actualmente el precio del dólar se ha ido devaluando. Si bien existen varios factores, algunos expertos dicen que esto puede significar un beneficio para aquellos que necesiten productos o cosas importadas para cuidar sus cultivos, abastecer sus negocios o emprendimientos, entre otros sectores más.
Precio del café según el cierre de la Bolsa de Nueva York para este 18 de noviembre
Según lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros en su informe diario, tomando como base el cierre de la Bolsa de Nueva York, para este 18 de noviembre, el precio del café se estableció en 2,917,000 COP.
Asimismo, el precio del pergamino contenido no ha cambiado en los últimos meses, pues su precio se sigue fijando en 10.000 kg/COP. Hasta el momento, en ninguno de los informes publicados a diario (en donde también se muestra el precio del día del café), se muestran actualizaciones recientes en el informe que se publica.
Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 18 de noviembre
Según lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el precio del café en las principales ciudades del país, para este 18 de noviembre, se estableció de la siguiente manera:
- ARMENIA: Carga 2,917,500 – Kilo 23,340 – Arroba 291,750
- BOGOTÁ: Carga 2,916,250 – Kilo 23,330 – Arroba 291,625
- BUCARAMANGA: Carga 2,915,875 – Kilo 23,327 – Arroba 291,588
- BUGA: Carga 2,918,250 – Kilo 23,346 – Arroba 291,825
- CHINCHINÁ: Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738
- CÚCUTA: Carga 2,915,375 – Kilo 23,323 – Arroba 291,538
- IBAGUÉ: Carga 2,916,625 – Kilo 23,333 – Arroba 291,663
- MANIZALES: Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738
- MEDELLÍN: Carga 2,916,625 – Kilo 23,333 – Arroba 291,663
- NEIVA: Carga 2,915,750 – Kilo 23,326 – Arroba 291,575
- PAMPLONA: Carga 2,915,500 – Kilo 23,324 – Arroba 291,550
- PASTO: Carga 2,915,500 – Kilo 23,324 – Arroba 291,550
- PEREIRA: Carga 2,917,375 – Kilo 23,339 – Arroba 291,738
- POPAYÁN: Carga 2,917,625 – Kilo 23,341 – Arroba 291,763
- SANTA MARTA: Carga 2,919,125 – Kilo 23,353 – Arroba 291,913
- VALLEDUPAR: Carga 2,916,750 – Kilo 23,334 – Arroba 291,675
