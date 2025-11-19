Néstor Lorenzo tras goleada frente Australia: “Ojalá que a la lista final lleguen los mejores”

La Selección Colombia logró conseguir su última victoria del año tras vencer a Australia (3-0), gracias a las anotaciones de James Rodríguez desde el punto penal (76′), Luis Díaz (89′) y Jefferson Lerma (90+3′).

Este es el noveno partido en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo se mantienen invictos, pues la última vez que perdieron fue contra la Selección de Brasil (1-2), por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia cierra el año con goleada sobre Australia: este es su calendario de partidos en 2026

Declaraciones de Néstor Lorenzo

Tras la victoria, Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa, donde hizo un balance del año, habló sobre los posibles rivales para los próximos partidos amistosos y se refirió a la lista de jugadores que podría conformar para el Mundial 2026.

“El porcentaje, si es en cuanto a la lista, está abierto, quedan seis meses, no faltan 15 días. Ojalá Dios quiera que sigan creciendo todos y estén en su mejor nivel, pero no quiero decir una barbaridad porque son especulaciones que no tienen sentido, el grupo es amplio. Si fuera hoy el Mundial sería difícil confeccionar la lista”, inició diciendo Néstor Lorenzo.

Posterior, el entrenador argentino hizo el análisis de todo el año: “El balance es muy bueno, más allá de que perdimos la mayor cantidad de los partidos que perdimos en todo el ciclo. El hecho de poder contar con un amplio espectro de jugadores. La lista se fue ampliando a medida que fuimos probando y que fuimos cambiando de esquema y cambiando de jugadores, Tenemos una competencia muy buena que los va a hacer mejor a todos. Ojalá que a la lista final lleguen los mejores y los que merecen. Va a ser un problema para nosotros elegir, porque están en un muy buen nivel todos”.

“Son rivales de cuartos de final o de semifinal de Mundial, son rivales de mucho fuste. Vamos a tener que estar al máximo de nuestro nivel, así que el compromiso es que todos en sus clubes estén siendo protagonistas, no solo jugando, sino jugando bien”, concluyó Lorenzo sobre sus posibles enfrentamientos con las selecciones de Francia y Croacia.

Vea acá la rueda de prensa completa de Néstor Lorenzo