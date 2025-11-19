Así queda Colombia en Bombos sorteo del Mundial tras amistosos contra Nueva Zelanda y Australia

Terminaron las Eliminatorias al Mundial y con ellas se cerró el Ranking FIFA que se tomará como referencia para definir el sorteo del Mundial, el cual se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

La Selección Colombia, a pesar de sus dos victorias, se mantuvo en el Bombo 2 para el sorteo, motivo por el cual no podrá enfrentarse en fase de grupos a ninguno de los otros países que compartan el cajón con ella.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron a sus dos rivales de Oceanía, 2-1 a Nueva Zelanda y 3-0 a Australia.

De resto, podrá enfrentar a cualquier rival, desde que no sea otra selección de la Conmebol, a menos de que sea Bolivia, país que llega desde el Repechaje.

Bombos para el Sorteo del Mundial

Bombo 1

México (Anfitrión), Canadá (Anfitrión), Estados Unidos (Anfitrión), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda, Haití, repechaje intercontinetal 1 y 2, repechaje de la UEFA 1, 2, 3 y 4.