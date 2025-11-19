Mujer fue hallada sin vida en aguas del río Medellín

Barbosa, Antioquia

Las autoridades del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá, atendieron en las últimas horas el hallazgo del cuerpo de una mujer en aguas del río Medellín, a la altura de la vereda El Cortado, en el corregimiento El Hatillo.

Según el reporte oficial, una llamada de la comunidad alertó a la patrulla de vigilancia sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo flotando en el río. Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron que se trataba de una mujer de entre 30 y 35 años, que en una primera inspección no presenta signos de violencia aparentes.

Personal del cuerpo de Bomberos de Barbosa rescató el cuerpo, realizó la extracción del cadáver, mientras que la inspección técnica fue asumida por el CTI de la Fiscalía. El cuerpo fue trasladado posteriormente a las instalaciones de Medicina Legal, donde los expertos forenses trabajarán para establecer su plena identidad y determinar las causas exactas de la muerte.

Las autoridades señalaron que los resultados forenses serán determinantes para esclarecer si se trató de un accidente, un hecho de violencia o alguna otra circunstancia. Entre tanto, se mantiene abierta la investigación para confirmar detalles del caso.

Violencia contra la mujer

Las cifras de violencia contra la mujer en el departamento siguen en aumento. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, hasta el mes de julio, 50 mujeres habían sido asesinadas en el departamento de Antioquia, cuatro casos menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 52 homicidios.

Sin embargo, según el Observatorio de Femincidios de Colombia, 92 mujeres han sido víctimas de feminicidio en el departamento entre enero y septiembre de 2025.