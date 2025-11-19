Policía frustró millonario robo en local comercial de Caldas: tres personas fueron capturadas

Caldas, Antioquia

Un operativo de la Policía Nacional en el municipio de Caldas, al Sur del Valle de Aburrá, permitió la captura de tres hombres señalados del delito de hurto calificado y agravado, tras ser sorprendidos en pleno intento de robo dentro de un establecimiento comercial en su hora de cierre, superior a los 40 millones de pesos.

La intervención fue posible gracias a una llamada oportuna a la línea de emergencias 123, que alertó a las autoridades. De acuerdo con el reporte oficial, la patrulla más cercana acudió de inmediato al lugar y encontró el hurto en ejecución. Ante la situación, se solicitó apoyo de otras unidades para establecer un acordonamiento y un cerco perimetral que impidiera la fuga de los responsables y garantizara el control total de la escena.

Otros detalles

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que los implicados, al verse rodeados, intentaron huir por las zonas superiores de la edificación.

“Durante el procedimiento, los sospechosos intentaron escapar por una de las áreas superiores del edificio. Dos de ellos se lanzaron desde un segundo piso en su intento de huida, resultando con lesiones en sus extremidades inferiores, por lo que recibieron atención médica inmediata y fueron trasladados bajo custodia a un centro asistencial”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El tercer sospechoso fue reducido en el mismo establecimiento en el que además las autoridades incautaron un arma de fuego tipo revólver y lograron recuperar aproximadamente 47 millones de pesos, dinero que los sujetos pretendían sustraer. Tras una inspección detallada del sitio, también se halló una segunda arma de fuego que habría sido abandonada durante la huida fallida.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización correspondiente.