Mujer de 19 años murió tras ataque con arma blanca en Medellín; su expareja fue hallado sin vida

Las autoridades investigan un presunto caso de feminicidio ocurrido en la noche del miércoles en el barrio Eduardo Santos, ubicado en San Javier. De acuerdo con información preliminar, hacia las 6:22 p. m. la línea de emergencia 123 recibió el reporte de una mujer lesionada con arma cortopunzante en el cuello.

Al llegar al lugar, uniformados encontraron que la víctima, identificada como Yuri Pineda Cabueñas, de 19 años, había sido trasladada por la comunidad en un vehículo particular a la Unidad Intermedia de San Javier, donde ingresó sin signos vitales.

Según testigos, el presunto responsable sería un joven que había sido pareja de la víctima. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar y fue buscado por vecinos y autoridades. En la mañana de este jueves, fue hallado sin vida en la comuna 13, en hechos que aún son materia de investigación.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y elementos materiales probatorios para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si se trata de un nuevo caso de violencia de género en la ciudad.

Este hecho se suma a las preocupaciones por los casos de agresiones contra mujeres registrados en Medellín en lo corrido del año, por lo que las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier situación de riesgo a través de las líneas de atención a víctimas de violencia.