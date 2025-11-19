Después de dos años sin registrar homicidios, un comerciante fue asesinado en Támesis

Támesis, Antioquia

La racha de dos años sin homicidios en Támesis, suroeste de Antioquia, llegó a su fin con el asesinato de Darío Vergara Blandón, conocido como El Grillo, en la vereda Río Frío.

Según el reporte oficial, hombres armados ingresaron a la vivienda de Vergara y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los agresores huyeron hacia una zona boscosa.

La comunidad alertó de inmediato a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Varios testigos entregaron descripciones de los responsables, información que hoy orienta las labores de búsqueda y judicialización.

Vergara era un reconocido comerciante en el municipio de El Bagre, donde era dueño de una tienda, y además administraba La Fonda de Darío, un espacio utilizado para actividades de turismo ecológico. De acuerdo con la Fundación Sumapaz, pertenecía a la Junta de Acción Comunal de Río Frío y era hermano de Herman Vergara, líder tamesino y defensor del territorio frente a la minería, integrante del Comité para la Defensa del Territorio y del Cinturón Occidental Ambiental.

Violencia en el Suroeste

La zona rural donde ocurrió el crimen registra presencia activa de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, así como de otras estructuras criminales. Las autoridades investigan si el asesinato tendría relación con estos grupos, cuyas acciones han incrementado la tensión y el riesgo para líderes sociales.

Uno de los episodios más recientes de confrontación en esta zona ocurrió el 30 de agosto, cuando la Fuerza Pública respondió a intimidaciones armadas, dejando a un presunto integrante de estas estructuras muerto y varios más heridos.

El último homicidio en Támesis había sido reportado el 15 de noviembre de 2023, cuando un hombre fue hallado muerto en una vivienda rural. Con este nuevo crimen, las autoridades temen que pueda desencadenarse una nueva ola de violencia en medio de la disputa por las rentas ilegales en la región.