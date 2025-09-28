Dos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en Antioquia

Antioquia

Las autoridades investigan el homicidio de dos mujeres en hechos aislados registrados en el Nordeste y Magdalena Medio antioqueño, cometidos en menos de 24 horas.

El primer caso ocurrió en el municipio de Anorí, donde fue asesinada Olga Isabel Muñoz Adarve, madre de cuatro hijos y reconocida por la comunidad. El crimen se registró en la vereda La Soledad, a unos 20 minutos del casco urbano, donde la víctima recibió varios impactos con un arma de fuego.

La situación generó preocupación debido a la presencia en la zona de grupos armados ilegales como el frente 36 de las disidencias de las FARC y el ELN, que mantienen una disputa por el control territorial. Aunque los móviles del asesinato aún son materia de investigación, las autoridades no descartan que esté relacionado con esta confrontación armada.

El segundo hecho violento se reportó luego de que vecinos alertaran a las patrullas de la policía sobre un homicidio cometido en el barrio Cristo Redentor, zona urbana del municipio.

La víctima fue identificada como Yésica Paola Montoya Suárez, residente del barrio Divino Niño, quien se encontraba conversando con otra persona frente a un corresponsal bancario cuando fue atacada por sujetos armados que le dispararon sin mediar palabra.

Violencia contra la mujer

En ambos casos, las autoridades rechazaron los crímenes contra las mujeres, haciendo un llamado a la población a suministrar información que permita dar con la captura de los responsables.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, hasta julio, 48 mujeres habían sido asesinadas en el departamento de Antioquia, cuatro casos menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 52 homicidios.