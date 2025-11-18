Junior vs. Medellín abren el grupo A en cuadrangulares de Liga Colombiana: Fecha y hora dónde seguir

¡Arrancan los cuadrangulares finales! Independiente Medellín viaja rumbo a Barranquilla para enfrentarse a Junior en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en el partido que correspondiente a la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga Colombiana 2025-2.

Según Dimayor, los partidos de cuadrangulares se disputarán desde el 18 de noviembre hasta el 7 de diciembre, fecha en el que se conocerán los dos finalistas del segundo semestre del fútbol profesional colombiano.

Independiente Medellín quedó en el Grupo A tras liderar la tabla de posiciones con 40 puntos y obtener el ‘punto invisible’. Los equipos que conforman esta llave son Junior, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 21 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga Colombiana-II. El partido terminó en empate 2-2. José Enamorado (47′) y Jesús Rivas (53′) fueron los que anotaron por parte del Poderoso. Mientras que del Tiburón, Francisco Chaverra desde el punto penal (61′) y Jarlan Barrera (63′) igualaron el marcador.

Posible alineación de Junior

Mauro Silveira; Daniel Rivera, Cristian Báez, Yimmi Chará, Yeison Suárez; Jhomier Guerrero, Guillermo Celis, Didier Moreno, Brayan Castrillón; José Enamorado y Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias

Posible alineación de Independiente Medellín

Washington Aguerre; Leyser Chaverra, Daniel Londoño, Kevin Mantilla; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Juan Arizala; Jarlan Barrera, Jaime Alvarado y Brayan León.

DT: Alejandro Restrepo

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso entre Junior vs. Independiente Medellín se disputará este miércoles 19 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio y a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.