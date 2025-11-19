Encuentran cuerpo de una de las personas desaparecidas en Silvania tras las crecientes súbitas

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la menor de 16 años identificada como Manuela Sofía Villota Escandón, quien fue reportada como desaparecida junto a otras dos mujeres tras la creciente súbita en el municipio de Silvania registrada el pasado lunes 17 de noviembre.

Según informaron el cuerpo fue encontrado a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, que es uno de los puntos donde se concentran las labores de búsqueda debido al aumento del caudal.

Por el momento, unidades del Ejército Nacional, Grupo Ponalsar y el Cuerpo de Bomberos de Silvania permanecen en el área adelantando operaciones de búsqueda para dar con el paradero de las dos personas que aún siguen desaparecidas.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de estas personas?

Según información de las autoridades, la menor de edad se encontraba viajando con cuatro miembros de su familia en un vehículo particular, por la altura de la quebrada Los Altos, cuando fueron arrastrados por una avalancha presentada en la quebrada Yayata Las Villas.

Por el momento, se tiene reporte de que una de las ocupantes de este vehículo sobrevivió, quien es una joven de 25 años que fue expulsada del carro a raíz de la fuerza del agua.

Sin embargo, este no fue el caso de Segundo Miguel Villota, quien fue encontrado sin vida poco después del accidente.

Las autoridades mantienen la búsqueda de Ana Lucía Villota Escandón y Teresa Escandón quienes son las otras dos mujeres que iban junto a la menor durante la emergencia.

Le puede interesar: Familia de personas desaparecidas en Silvania piden reforzar búsqueda