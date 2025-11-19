Familia de personas desaparecidas en Silvania piden reforzar búsqueda

Más de 50 rescatistas adelantan búsqueda de personas desaparecidas por crecientes en Silvania. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C

Continúa la búsqueda de las tres personas desaparecidas en el municipio de Silvania que fueron arrastradas por una creciente súbita de una quebrada que se desbordó.

La familia Villota Escandón sigue viviendo una tragedia por la desaparición de una madre, Teresa Escandón de 65 años, una hermana Ana Lucía Villota de 45 años y Manuela Sofía de 16 años.

Las tres mujeres iban junto con el padre identificado como Segundo Villota y otra hermana Sara Gabriela fueron arrastrados por el agua. El señor Villota murió y Sara Gabriela de 25 años sobrevivió.

Aunque la búsqueda continúa, la familia pidió que las labores sean más intensas.

“Son tres personas, pensarán que son pocas pero para nosotros son todo”, aseguró Esther Villota.

La familia entera, oriunda de Putumayo, ha recorrido cientos de kilómetros de camino lleno de lodo y de rocoas. Aseguran que durante la búsqueda han encontrado objetos de sus familiares.

“Encontramos a Fito, el perrito de mi mamá, la maleta de mi mamá, el pantalón de mi hermana que traía puesto ese día y el de mi sobrina. También encontramos el asiento trasero y el la puerta de atrás del carros”, detalló Migue

Este miércoles 19 de noviembre, los restos de Segundo Villota serán reclamados por la familia e iniciarán todas las ceremonias fúnebres en Bogotá.

Últimos momentos con la familia

Minutos antes de la tragedia, Ana Lucía, una de las mujeres desaparecida, se comunica con la familia que no está con ellas para avisarles por donde están pasándo.

“Mi hermana nos reporta que a las 9 de la noche ven una piedra pintada y nos dijo que estaba lloviendo muy duro”, señaló Miguel.

“Luego lo que supimos fue que mi sobrina fue rescatada por unas personas que estaba por acá cerca, pidió el teléfono y llamó al fijo del apartamento de mis papás. Un sobrino contestó y nos dio la información”, añadió Miguel.

La madre de Miguel y de Esther, Teresa, esa noche hizo una oración.

“Ella siempre hacía una oración en familia por el eterno descanso de mi hermanita Sara que falleció hace un año más o menos. Por la salud de todos y fue la última conexión que tuvimos cuando terminó la oración”, indicó Esther.

Toda la familia Villota tiene la esperanza de encontrar a sus tres seres queridos que continúan desaparecidos. No pararan la búsqueda hasta encontrarlas vivas o muertas.