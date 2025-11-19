Comunidad del municipio de La Calera, en Cundinamarca anuncia un nuevo paro el 19 de noviembre

Más de 30 sindicatos participarán este miércoles en una movilización pacífica en Tunja

En La Calera, líderes de la Veeduría de la Coalición Catastral anunciaron una jornada de movilización para este miércoles 19 de noviembre a partir de las cinco de la mañana, en protesta por el proceso de actualización catastral adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la CAR, bajo convenio con la Alcaldía municipal.

Según Fabián Ignacio Pinilla, integrante de la mesa directiva de la veeduría, la comunidad denuncia incrementos desproporcionados en los avalúos, falta de visitas a los predios y ausencia de garantías para corregir posibles errores.

Asimismo, afirma que desde hace más de un mes solicitan modificar el convenio, pero no han recibido respuesta efectiva del alcalde ni de la Secretaría de Planeación.

“En este momento tenemos un antecedente a nivel de Cundinamarca que las actualizaciones catastrales están saliendo de manera desproporcionada con unos cobros que se van a ver en el impuesto predial de año a año. Predios que de pronto ni siquiera visitan, no tenemos el 100% de las visitas de los predios. En este momento el plan básico de ordenamiento territorial no existe en el municipio de La Calera”, aseguró.

¿Cuáles serán los puntos de concentración?

Los puntos de manifestación estarán ubicados en las principales entradas del municipio como:

- Entrada de La Calera, puesto de salud.

- Vía Bogotá-La Calera, pasando el peaje de Patios.

- Vía El Codito, en la vereda La Aurora Baja.

- En la intersección de la vereda Márquez Triunfo.

Los manifestantes advierten que levantarán el paro solo si el alcalde acepta las garantías exigidas; de lo contrario, la movilización podría extenderse de manera indefinida.