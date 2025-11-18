Inician pagos del Ingreso Mínimo Garantizado 2025 en Bogotá: fecha límite, requisitos y más

En Bogotá existen muchas familias en estado de vulnerabilidad y extrema pobreza que afectan la calidad de vida. Por lo tanto, el Distrito lanzó una estrategia en la que entregan transferencias monetarias a los hogares más pobres, el objetivo es contribuir a los ingresos de estas familias.

Le recomendamos: Inician pagos del Ingreso Mínimo en Bogotá: requisitos para ser beneficiario y valor a recibir

Es así que nace el Ingreso Mínimo Garantizado, el cual tiene una serie de requisitos y condiciones para acceder a este beneficio. Cabe recalcar que estas reglas se establecieron desde enero del 2024:

Estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá.

Estar clasificado en los grupos A o B de Sisbén IV.

No recibir apoyo de programas de transferencias del Gobierno Nacional, como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Tránsito a Renta Ciudadana.

Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Movii o Dale.

Es importante que las personas que hayan aplicado o inscrito a esta ayuda, cumplan con lo anteriormente mencionado para evitar una negativa. Si desea conocer mayor información sobre los montos y otro detalles en cuanto a la inscripción montos y más, haga clic aquí.

¿Cuándo pagan Ingreso Mínimo Garantizado?

Recientemente, la Alcaldía de Bogotá anunció este 18 de noviembre, comienzan los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado 2025 en Bogotá. De igual manera, la fecha límite para realizar estos retiros o recibir el dinero, va hasta el 30 del mismo mes. Las personas beneficiadas podrán consultar estas consignaciones en las siguientes plataformas o billeteras digitales:

DaviPlata.

Nequi.

MOVii.

dale.

Bancamía.

En dado caso que, algunas personas no cuenten con alguno de estos métodos de pago y consignación, podrán recibirlo mediante giros de la siguiente manera. Un dato importante es que el beneficiario, recibirá un mensaje de texto en el que se le indicará que hacer, siendo así, deberá acercarse a puntos autorizados de Efecty y allí hacer el retiro.

Le recomendamos: Renta Ciudadana y Devolución del IVA noviembre 2025: Consulte HOY si es beneficiario y cómo reclamar

¿Quiénes son los beneficiados?

Según lo señalado por la alcaldía, este beneficio llegará a más de 980.000 personas beneficiarias que pertenezcan a los siguientes grupos:

Pobreza Extrema

Primera Infancia

Educación y Víctimas con Pertenencia Étnica.

Asimismo, más de 159.000 personas también podrán recibir esta ayuda si son: jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, miembros de la comunidad Emberá (quienes han retornado a sus territorios) y quienes residen en pagadiarios.

El Ingreso Mínimo Garantizado para mujeres

La alcaldía dejó en claro que en el programa de Ingreso Mínimo Garantizado, las mujeres son protagonistas del cambio social. Durante noviembre, el 93 % de las personas que manejan estas cuentas, en la que se les consigna el dinero y las transferencias, son mujeres en condiciones de pobreza extrema, una cifra que evidencia el compromiso del Distrito con su fortalecimiento económico y autonomía.

El objetivo principal de este enfoque hacia las mujeres se trata de contribuir directamente a reducir la pobreza en la población femenina, ya que al brindarles a las mujeres mayores herramientas para mejorar sus condiciones de vida, cuidar de sus familias y tomar decisiones económicas con independencia y dignidad, permite que se vaya reduciendo un poco la brecha de desigualdad que hay.

Otras noticias: Así puede saber si es beneficiario de Ingreso Mínimo Garantizado: nuevo requisito para hogares