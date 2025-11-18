Demandan a la Gobernación de Cundinamarca por aplicar descuentos en matrículas vehiculares

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, J uan David Quintero , anunció una demanda contra la Gobernación de Cundinamarca por aplicar descuentos en matrículas e impuestos vehiculares a carros que circulan en Bogotá.

“Cundinamarca, ante los ojos cómplices del gobernador Jorge Rey , tiene un plan ilegal y cuestionable para quedarse con los impuestos que deberían pagarse en Bogotá por los vehículos. Esto es ilegal porque ni la ley les dio competencia para dar esos descuentos, sino que también el Consejo de Estado los declaró ilegales ”, señaló Quintero.

¿Cómo funcionan los descuentos?

Los municipios de Cundinamarca bajo la Ordenanza 002 de 2024, expedida por la Asamblea Departamental, ofrecen descuentos del 50% en el primer año y del 20% en el segundo año sobre el impuesto vehicular.

“Cundinamarca ejecuta un plan cuestionable e ilegal para quedarse con los registros y los impuestos de los carros que circulan en Bogotá. Primero atraen matrículas con tarifas más bajas; luego mantienen a esos propietarios con descuentos prohibidos por la ley”, denunció el concejal.

De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Bogotá, desde 2015 más de 241.000 vehículos han dejado de matricularse en la ciudad lo que ha generado pérdidas por más de 1 billón de pesos.

Restricción para vehículos no registrados en Bogotá

El pasado viernes 14 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , anunció restricciones en la movilidad para los vehículos que no están matriculados en la capital.

A partir de enero de 2026, los vehículos que estén registrados fuera de Bogotá y circulen en la ciudad tendrán pico y placa dos sábados al mes. Además, la medida del pico y placa solidario aumentará para estos vehículos del 20% al 50%.

Estas medidas se anunciaron según el alcalde Galán, con le propósito de incentivar a matricular el vehículo en la ciudad y recuperar los recursos que no llegan a Bogotá.

“Respaldamos al alcalde Galán en esta medida, vamos a demandar estos descuentos ilegales, pero además hacemos un llamado para que los municipios de la Sabana nivelen el costo del registro de matrícula para competir en Franca Lit con Bogotá”, indicó el concejal.