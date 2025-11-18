Un minero fue rescatado con vida tras permanecer tres días atrapado en un socavón en Angelópolis

Un minero que había quedado atrapado durante tres días en la mina Carbones Acevedo, en la vereda Santa Ana, de Angelópolis, suroeste antioqueño, fue rescatado con vida.

La emergencia ocurrió a una hora de la zona urbana del municipio, donde cuatro trabajadores quedaron atrapados el viernes pasado tras un desprendimiento de material.

Cuatro de ellos fueron liberados cerca de la medianoche de ese mismo día, luego de que organismos de socorro encontraran a otros compañeros intentando rescatarlos por sus propios medios. Con el apoyo de Salvamento Minero, todos fueron extraídos con vida.

Sin embargo, durante esas labores se produjo un nuevo derrumbe que dejó atrapado a uno de los mineros que había ingresado para ayudar en el rescate inicial. Desde entonces, los equipos de búsqueda trabajaron de manera continua hasta lograr ubicarlo y sacarlo con vida en la mañana de este lunes.

El hecho generó expectativa en la comunidad por la complejidad del terreno y el tiempo que el trabajador permaneció bajo el socavón. Las autoridades locales confirmaron que el minero fue trasladado a un centro asistencial, donde evaluarán su estado de salud.