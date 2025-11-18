A partir de las 8 de esta mañana se irá el agua en barrios de Medellín y el Valle de Aburrá

Personas recibiendo agua de un carrotanque de EPM y al lado un grifo sin agua (Fotos vía EPM y Getty Images)

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que, por labores de mantenimiento, requiere suspender el servicio en algunas zonas de la zona metropolitana del Valle de Aburrá.

El primero de los cortes será a partir de las ocho de esta mañana, y durante tres horas, para el corregimiento de San Cristóbal, por obras en el tanque de ese corregimiento del noroccidente de Medellín.

Corte en Medellín y Bello en las noches

Durante las noches de esta semana se tendrá la suspensión del servicio en los barrios que se surten del tanque de París, en este mantenimiento programado que afecta a barrios de Medellín y Bello.

Los cortes arrancan a las 10 de la noche y hasta las cuatro de la mañana del día siguiente, en los barrios El Triunfo, El Progreso número 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho de Medellín. También afectará al barrio París de Bello.

Habrá cortes en la Comuna 13

EPM explicó que este miércoles, 19 de noviembre, habrá interrupción del servicio de acueducto, desde las ocho de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en los barrios El Corazón y Nuevos Conquistadores, en la Comuna 13 de la ciudad.

Este corte se da por mantenimiento en el tanque de Ana Díaz, ubicado al occidente de la ciudad.

Habrá un corte de 21 horas

El tanque de La Montaña tendrá mantenimiento entre las tres de la tarde de este miércoles, 19 de noviembre, y las 12 del mediodía del próximo jueves, 20 de noviembre.

Se afectarán los barrios Versalles Número 2, La Cruz, Oriente, Versalles Número 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima Número 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima Número 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza Número 2.

Hay cortes programados en Girardota

El próximo jueves, 20 de noviembre, por mantenimiento del tanque de El Totumo, habrá interrupción del servicio en los barrios El Barro, El Totumo, Las Cuchillas, Manga Arriba.

Este corte será durante siete horas, a partir de las nueve de la noche del próximo jueves, hasta el viernes, 21 de noviembre, a las 4 de la madrugada.

El jueves también se va el agua en San Antonio de Prado

Los barrios Limonar Uno y Barichara, del corregimiento de San Antonio de Prado, tendrán interrupción del servicio de acueducto entre las 9 de noche del jueves, hasta las cuatro de la madrugada del viernes.

El tanque que abastece este sector es el de Santa Catalina Norte.

Entre jueves y viernes también habrá interrupción del servicio entre las 10 de la noche y las cuatro de la madrugada de ese día en el barrio Guayabal, por el corte en el tanque de El Campestre.

El fin de semana también habrá cortes de agua

El domingo, 23 de noviembre, se irá el agua en los barrios Las Mercedes, Belén, Los Alpes, Altavista, La Palma y las Violetas, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.

Estos barrios se surten del tanque de Altavista Centro.

En ese mismo horario, por maniobras en el tanque Altavista Sur, habrá interrupción del servicio en los barrios La Loma de Los Bernal, Granada, Altavista, La Gloria, San Bernardo, La Palma, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

Epm indicó que estas labores buscan mejorar la prestación del servicio en el futuro.

Las personas que tengan alguna inquietud pueden comunicarse con la línea 018000 415 115.