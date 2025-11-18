Fue capturado un hombre que agredía a sus hijas y a su expareja en Santa Fe de Antioquia

Santa Fe de Antioquia, Antioquia

Se realizó la notificación y captura de Brayan Steven Yepes, un hombre de 28 años que agredía de manera reiterada a su expareja y a sus dos hijas, según las investigaciones, se conoció que este hombre generaba afectaciones emocionales y físicas en su familia.

Estos hechos ocurrían presuntamente desde el pasado mes de octubre del año 2023; durante este tiempo, el hombre ejercía diferentes tipos de violencia en contra de estas mujeres, entre ellas física, verbal y psicológica.

Además, el capturado las amenazaba de muerte, realizaba agresiones en público y ejercía intimidaciones en su vivienda.

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante de la Policía Antioquia expresó “este sujeto agredía de manera reiterativa a su expareja sentimental y a sus dos hijas menores de edad, generando graves afectaciones físicas, psicológicas y emocionales a su núcleo familiar”

El hombre fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar según el artículo 229 del Código Penal. La Policía Nacional invita a la personas a denunciar cualquier tipo de violencia intrafamiliar a través de la línea 155 o el 123, para evitar que estos hechos sigan sucediendo.