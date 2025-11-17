Capturaron en Yarumal a alias ‘Richard’, señalado jefe del frente 36 de las disidencias de las Farc

Alias 'Richard' llevaba tres años delinquiendo en el frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Cortesía.

En el municipio de Yarumal fue capturado alias ‘Richard’, señalado cabecilla armado del frente 36 de las disidencias de las Farc, grupo que opera en el norte de Antioquia y que es investigado por homicidios, extorsiones y atentados con explosivos. La detención se realizó en un operativo conjunto del Gaula Militar Valle de Aburrá y la Policía, mediante diligencias de allanamiento.

Antioqueños, fue capturado en Yarumal alias Richard, presunto cabecilla del frente 36 de las farc y hombre de confianza de alias Primo Gay.



Este sujeto sería el responsable del homicidio de un concejal de San Andrés de Cuerquia y de la instalación de artefactos explosivos que… pic.twitter.com/iWtGuUlsuX — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 17, 2025

Contra el detenido pesaban órdenes de capturas por homicidio agravado, fabricación y porte de armas de fuego y hurto calificado. En el procedimiento le fueron incautados una pistola, cartuchos, un proveedor y un celular.

Alias ‘Richard’ es investigado por su presunta participación en el asesinato de un concejal de San Andrés de Cuerquia, la instalación de explosivos que dejaron dos uniformados muertos en la vía hacia Valle de Toledo y una serie de cobros extorsivos a hidroeléctricas, mineros, ganaderos y comerciantes en el Norte y Nordeste antioqueño.

Más detalles

Las autoridades también lo señalan de haber participado en la instalación de una mina antipersonal que dejó gravemente heridos a dos menores de edad en San Andrés de Cuerquia.

El comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, detalló que alias ‘Richard’ tenía una amplia experiencia criminal en el manejo de explosivos. Antes de unirse al Frente 36 de las disidencias estuvo en las filas del ELN.

Con su captura, las autoridades buscan frenar el crecimiento y la expansión del frente 36, señalado de intimidar a comunidades y ejecutar acciones violentas que han golpeado a la población civil en gran parte de Antioquia.