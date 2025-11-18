Avanza juicio por contrato de zonas verdes en la Alcaldía Quintero: implicados se declaran inocentes

Medellín

Este martes 18 de noviembre comenzó el juicio por presunta corrupción en el contrato para el mantenimiento de zonas verdes de Medellín contra exfuncionarios de la administración del exalcalde Daniel Quintero Calle.

Durante la audiencia que avanza ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Medellín, Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, se declararon inocentes.

La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, por un presunto direccionamiento para favorecer a la empresa privada Reforestadora El Líbano con un contrato de $5.250 millones.

Según el escrito de acusación, los exfuncionarios habrían excluido de manera injustificada al Jardín Botánico de Medellín, operador especializado que históricamente ejecutaba el mantenimiento de zonas verdes, para trasladar los recursos al contratista privado, desconociendo los principios de transparencia, selección objetiva y economía.

Los acusados argumentaron que el Jardín Botánico enfrentaba dificultades financieras derivadas de la pandemia y que, por ello, era necesario recortar recursos. No obstante, para la Fiscalía, esta motivación habría sido falsa y utilizada como pretexto para beneficiar a Reforestadora El Líbano, empresa que —según el ente acusador— tendría vínculos políticos.

El fiscal del caso señaló que los mismos recursos que se recortaron al Jardín Botánico fueron entregados mediante un contrato interadministrativo, generando costos adicionales por honorarios e impuestos que no se habrían causado con el operador público que venía ejecutando estas labores.

Además, la propuesta de Reforestadora El Líbano no habría sido la más económica ni la más técnica. El contrato manejado históricamente por el Jardín Botánico incluía componentes de ciencia, tecnología y educación ambiental, integrados al programa Ecociudad, además del mantenimiento de las zonas verdes.

Para la Fiscalía, el objetivo del juicio será demostrar que los hechos se cometieron de manera consciente y con dolo por parte de los tres implicados.

Lo que viene en el proceso

Con la declaración de inocencia de los acusados, el juicio continuará con la presentación de pruebas y testigos por parte de la Fiscalía, que busca demostrar el presunto direccionamiento del millonario contrato contra los exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero.

La segunda audiencia quedó programada para el 26 de enero, entre la 1:00 y las 5:00 p. m., de manera presencial. Allí comenzará la práctica probatoria con los primeros testimonios y evidencias.