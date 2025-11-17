Otro caso de maltrato: hombre habría asesinado a un perro por subirse a una cama en Rionegro

Un equipo técnico de la Dijin se desplazó hasta el sitio de los hechos y le practicó una necropsia al perro asesinado. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Un nuevo y grave caso de maltrato animal fue reportado en el sector El Vergel de Rionegro, en el oriente antioqueño, donde un hombre habría asesinado a un perro porque, según la denuncia, la mascota se subió a una cama “sin permiso”. Tras el ataque, el agresor habría huido del lugar llevándose a su hija menor de edad.

La secretaria de Seguridad de Rionegro, Carolina Tejada, confirmó que la compañera sentimental del agresor alertó a las autoridades señalando que su pareja había asesinado al canino y escapado con su hija.

La denuncia ingresó a la línea 123 y la Policía acudió de inmediato al sitio, orientó a la denunciante para la denuncia formal del caso y activó la ruta de protección. La Policía de Carabineros realizó la necropsia del animal para documentar plenamente la agresión.

Búsqueda y captura

Tras varias horas de búsqueda, los uniformados dieron con el sospechoso y lo llevaron al Centro de Traslado por Protección de ese municipio, en donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

La Alcaldía de Rionegro rechazó de manera categórica el hecho y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de la menor de edad y proteger a la denunciante.

Este caso se suma a la lista de episodios recientes de violencia contra animales en Antioquia, una problemática que ha generado una creciente alarma en la región.