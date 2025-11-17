Medellín

Otro caso de maltrato: hombre habría asesinado a un perro por subirse a una cama en Rionegro

El agresor habría huido con su hija menor de edad luego de asesinar al perro. Horas después, fue capturado.

Un equipo técnico de la Dijin se desplazó hasta el sitio de los hechos y le practicó una necropsia al perro asesinado. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Un equipo técnico de la Dijin se desplazó hasta el sitio de los hechos y le practicó una necropsia al perro asesinado. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Un nuevo y grave caso de maltrato animal fue reportado en el sector El Vergel de Rionegro, en el oriente antioqueño, donde un hombre habría asesinado a un perro porque, según la denuncia, la mascota se subió a una cama “sin permiso”. Tras el ataque, el agresor habría huido del lugar llevándose a su hija menor de edad.

La secretaria de Seguridad de Rionegro, Carolina Tejada, confirmó que la compañera sentimental del agresor alertó a las autoridades señalando que su pareja había asesinado al canino y escapado con su hija.

Lea también:

La denuncia ingresó a la línea 123 y la Policía acudió de inmediato al sitio, orientó a la denunciante para la denuncia formal del caso y activó la ruta de protección. La Policía de Carabineros realizó la necropsia del animal para documentar plenamente la agresión.

Búsqueda y captura

Tras varias horas de búsqueda, los uniformados dieron con el sospechoso y lo llevaron al Centro de Traslado por Protección de ese municipio, en donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

La Alcaldía de Rionegro rechazó de manera categórica el hecho y pidió a las autoridades garantizar la seguridad de la menor de edad y proteger a la denunciante.

Este caso se suma a la lista de episodios recientes de violencia contra animales en Antioquia, una problemática que ha generado una creciente alarma en la región.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad