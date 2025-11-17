Quibdó inició la primera ronda de diálogos entre el Gobierno Nacional y las estructuras criminales

En Quibdó avanza la primera sesión del Espacio de Conversación Sociojurídico de Paz Urbana, un escenario que durante tres días reúne al Gobierno Nacional y a las principales estructuras criminales urbanas que tienen injerencia en la capital del Chocó. El objetivo: pactar compromisos que permitan reducir la violencia y recuperar el control institucional en los barrios más afectados.

En esta fase inicial, el Gobierno Nacional negocia directamente con “Los Locos Yam”, “RPS” y “Los Mexicanos”, las tres bandas que dieron el paso formal para entrar al proceso de paz. Aunque por ahora solo participan estas estructuras, la resolución presidencial que habilitó la mesa de diálogo, permite el ingreso de otros grupos que cumplan los requisitos legales.

Primeros acuerdos

El coordinador del Gobierno Nacional, Alexander Castillo, coronel (r) de la Policía, aseguró que el primer acuerdo alcanzado fue la creación de una agenda interinstitucional de trabajo, que prioriza la atención integral a las víctimas, la protección de comunidades sometidas a confinamientos y extorsiones, la recuperación de espacios comunitarios y la implementación de estrategias para disminuir la presión armada sobre jóvenes y adolescentes.

La #PazUrbana avanza en Quibdó | urante tres días sesionará el Espacio de Conversación Sociojurídico de Paz Urbana entre el Gobierno nacional y las Estructuras ilegales de la capital del Chocó. 👇🏾🧵 pic.twitter.com/0PMd1ZyqOG — Consejería Comisionada de Paz (@ComisionadoPaz) November 15, 2025

“Iniciamos una agenda para agotar temas que tienen que ver con desescalar el conflicto armado en el territorio, para transitar al estado de derecho y entregarle a todos los habitantes de Quibdó la paz que tanto anhelan”, detalló.

Esta hoja de ruta será reforzada en los próximos meses con nuevas acciones de entidades del nivel nacional, regional y local. Además de las bandas urbanas en negociación, en Quibdó también tienen presencia el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Clan del Golfo, actores que ejercen control territorial y que históricamente han presionado o cooptado a las estructuras locales.