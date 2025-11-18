Traslado de vehículo matriculado en otra ciudad o municipio: ¿sabe cómo hacerlo? Aquí el paso a paso

Recientemente, se dio a conocer que, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, hará cambios en el pico y placa a partir de enero del próximo año. Anunció que el pico y placa solidario pasará de un 20 % a un 50 %. Asimismo, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, dijo que estas medidas se tomaron, ya que:

“El efecto que estamos viendo en la ciudad, es que muchos están matriculados por fuera y no estamos recibiendo el pago de impuestos de esos vehículos para la ciudad”.

Por otro lado, la secretaria dio algunas soluciones, invitando a los ciudadanos a matricular sus vehículos en la ciudad que corresponda. Asimismo, brindó otras opciones, en la que ánimo a propietarios de vehículos matriculados en otras ciudades y municipios a realizar el debido traslado.

📢#Atención



A partir del primer semestre del 2026, los vehículos que NO estén registrados en Bogotá tendrán:

1⃣Incremento del pago del permiso de pico y placa solidario.

2⃣Pico y placa dos sábados al mes.@Bogota @CarlosFGalan @ClaudiaDiazAco1 pic.twitter.com/BaLQj3s6Va — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 14, 2025

Paso a paso para traslado de vehículo matriculado en otro sitio, fuera de Bogotá

El objetivo de estos cambios, no se fijan en un cambio en la movilidad, sino en la caja. Es crucial mejorar la movilidad de la ciudad durante los días sábado, debido a ello, la administración distrital ha determinado implementar un esquema de restricción vehicular de Pico y Placa para los sábados, únicamente para los vehículos matriculados fuera de la capital.

Siendo así, estos son los pasos que debe seguir, con una serie de requisitos que debe cumplir el propietario del vehículo:

Pedir el traslado de cuenta en el organismo de tránsito donde está matriculado el vehículo.

Acceder a una VUS presencial o por el canal virtual.

Una vez se haya cumplido estos pasos, el solicitante deberá esperar a que el organismo envíe la carpeta de tu vehículo a Bogotá. Cuando esta documentación sea recibida, se requiere radicar el trámite en el formulario correspondiente de radicación de cuenta, con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en RUNT.

Estar al día en multas de tránsito.

SOAT y revisión tecnicomecanica vigente.

Pagar el impuesto del año en curso en Bogotá.

Improntas.

Formato de solicitud del trámite.

Pago y entrega de licencia.

Pago y tarifario que se ofrece cuando se hace el traslado

Si bien las personas que están contemplando comprar un vehículo no tendrán que pagar este tarifario, los que deseen hacer el traslado sí. Así se estableció el pago, según el medio de transporte:

Carro: $ 400.200

Moto: $ 75.700

El alcalde, Carlos Fernando Galán, explicó que durante los últimos años se ha evidenciado una disminución sostenida en la matrícula de vehículos nuevos en Bogotá, declarando lo siguiente: “mientras el parque automotor que circula por la ciudad sigue aumentando cada año, el número de vehículos matriculados en la ciudad disminuye”.

Sí, desea conocer mayor información sobre estos cambios y otras preguntas, puede hacerlo, haciendo clic aquí. Otras líneas de atención a las que se puede acudir, son las siguintes:

Línea de atención al ciudadano (601) 291-6999 o realiza una Solicitud de información a través del formulario ‘Contáctenos’ del siguiente enlace www.ventanillamovilidad.com.co/contactenos.

