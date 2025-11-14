Pico y placa los sábados en Bogotá: medidas y sanciones según alcalde Galán
La medida de pico y placa solidario aumentará para estos vehículos del 20% al 50%. Así lo aclaró en 6AM, de Caracol Radio, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz
Recientemente, la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, dio a conocer que, la movilidad en Colombia no cambiará. Explicó que, lo que tendrá nuevas actualizaciones será el tarifario para el pico y placa solidario en enero del 2026.
Asimismo, Díaz dejó en claro que, las medidas que se tomaran se dividen en dos partes que los bogotanos deben de tener en cuenta:
- El pago solidario aumentará para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, puesto que esta tarifa aumentará, ya que pasa del 20%, al 50%.
- El pico y placa solidario tendrá un orden, puesto que los vehículos deberán de seguir las siguientes instrucciones para movilizarse en la ciudad: un sábado sí, un sábado no.
La secretaria de Movilidad explicó que estas medidas no se tomaron a la ligera, puesto que se pensaron de tal forma que, esto signifique un beneficio económico para la capital. Es así que, declaró lo siguiente:
“El efecto que estamos viendo en la ciudad, es que muchos están matriculados por fuera y no estamos recibiendo el pago de impuestos de esos vehículos para la ciudad”, puntualizó.
Noticia en desarrollo