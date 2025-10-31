Estas son las tarifas establecidas para el pago del SOAT 2025 para carros y motos: aquí los detalles

Distrito advierte deuda: más 1 billón de pesos en morosos de impuesto predial y vehículos en Bogotá

En Colombia, el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), es un seguro que deben pagar todos los vehículos sin importar que, pues este se encarga de cubrir al usuario en dado caso que este presente lesiones ante un accidente de tránsito. El objetivo principal de este servicio, es garantizar una atención inmediata e incondicional a las víctimas, sin importar el culpable.

¿Para qué sirve el SOAT?

En la Superintendencia Financiera de Colombia, se explica que, el SOAT, más que ser un requisito esencial para poder conducir con seguridad, es un mecanismo que cubre las necesidades de una persona que sufra un accidente de tránsito, ya sea que esté en carro o en moto, ya que proporciona una garantía ante cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas. Incluso, estas son algunas características de su funcionalidad:

Los asegurados son las personas que resulten lesionadas o con daños corporales en un accidente de tránsito.

Las coberturas previstas son gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios y/o quirúrgicos; incapacidad permanente; fallecimiento, gastos funerarios y gastos de transporte para movilizar a los afectados de acuerdo con los topes establecidos.

Es de cubrimiento universal, es decir, cubre a todas los lesionados que resulten en un accidente de tránsito.

Asimismo, la Superintendencia explica que, en dado caso de que no exista un seguro o el vehículo no sea identificado, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, a través de la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito ECAT, cubre a los lesionados.

Tarifas del SOAT, según la Superintendencia Financiera de Colombia

El organismo encargado de establecer la tarifa para los seguros del SOAT, es la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual, aparte de designar estos montos, también ejerce otras tareas que le permiten fijar las tarifas, pues dentro de esto, analizan el cilindraje del vehículo, uso, antigüedad y capacidad de carga, basándose en análisis de riesgos y estadísticas de accidentes, como lo indica el Ministerio de Transporte.

Tarifa comercial que rige desde enero del 2025:

Ciclomotor y motos

Ciclomotor: $118.200

Motos - Menos de 100 c.c.: $243.700

Motos - Entre 100 y 200 c.c.: $326.600

Motos - Más de 200 c.c.: $758.600

Moto carro - Trimotor y cuatriciclo: $368.100

Motocarro de cinco pasajeros: $368.100

Camperos y camionetas

Camperos y camionetas – Menos de 1.500 c.c.: $789.900

Camperos y camionetas – Menos de 1.500 c.c.: $949.500

Camperos y camionetas – Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $943.100

Camperos y camionetas – Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $1.117.100

Camperos y camionetas – Más de 2.500 c.c.: $1.106.200

Camperos y camionetas – Más de 2.500 c.c.: $1.269.300

Vehículos familiares – Menos de 1.500 c.c.: $445.600

Vehículos familiares – Entre 1.500 y 2.500 c.c.: $540.300

¿En dónde puedo pagar el SOAT?

El SOAT puede pagarse en línea a través de páginas autorizadas, esta información la puede consultar en la página oficial de la Superintendencia, o también, en seguros del estado. Un dato importante es que la persona se asesore bien para evitar fraudes o estafas. Este es un listado de las compañías autorizadas por la Superintendencia:

Allianz Seguros S.A.

AXA Colpatria Seguros S.A.

QBE Seguros S.A.

Compañía Mundial de Seguros S.A.

Seguros Generales Suramericana S.A.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Seguros del Estado S.A.

Liberty Seguros S.A.

Cardif Colombia Seguros Generales S.A.

La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo.

Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa

