Ángela Garzón fue posesionada como nueva directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Foto: IDT

El alcalde Carlos Fernando Galán posesionó a Ángela Garzón Caicedo como nueva directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), entidad encargada de promover a la capital como un destino sostenible, innovador y competitivo.

Garzón es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Negociación y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Cuenta con amplia trayectoria en el sector público y privado, donde ha liderado proyectos de articulación institucional y desarrollo sostenible.

Durante su posesión, la nueva directora destacó su propósito de fortalecer el orgullo por la ciudad y consolidar a Bogotá como un destino que genera bienestar, oportunidades y calidad de vida.

“Bogotá tiene todo para ser una ciudad líder en turismo sostenible, innovador y competitivo. Nuestro propósito es fortalecer el orgullo por la capital”, afirmó Garzón.

En su carrera, Ángela Garzón ha sido concejal de Bogotá, subdirectora de Proyección Internacional de la Alcaldía Mayor, e integrante de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde ejerció la Vicepresidencia de Articulación Público-Privada.

Con su llegada al IDT, la administración distrital busca fortalecer el liderazgo turístico de Bogotá y promover experiencias que integren desarrollo económico, cultura, bienestar e identidad.