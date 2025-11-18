Precio del dólar en Colombia subió HOY, cotización del 18 de noviembre según Banco de la República

Para culminar la semana anterior, Estados Unidos dio a conocer una noticia según la cual, Colombia se vería beneficiada, especialmente, el sector agrícola. Esto luego de que la Casa Blanca, diera la orden ejecutiva de eliminar los aranceles que el país norteamericano había establecido a diferentes productos exportados por Colombia hacia allí.

Esta medida se estableció, luego de que en Estados Unidos se prendieran las alertas debido a un posible aumento que tendrían los alimentos en dicho país, pues a causa de las políticas migratorias que planteó la administración de Donald Trump, se estaba evidenciando una escasez de la mano de obra disponible para realizar trabajos relacionados con la agricultura.

Por esto, se había planteado que a finales del mes de noviembre, los precios de los alimentos podrían tener un aumento similar al evidenciado durante la pandemia de Covid-19. Frente a esto, el país norteamericano tomó la decisión de eliminar los aranceles a todos los productos agrícolas que no son producidos en dicho país. De tal modo, enfrentarán la crisis en la cadena de producción de alimentos sin que esto se vea reflejado en el costo de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de la eliminación de dichas tarifas a ciertos alimentos como el café, cacao, frutas y demás, otros productos como aceites de palma, maderas, manufacturas eléctricas, muebles y alimentos de mar, aún seguirían teniendo aranceles para su exportación hacia Estados Unidos.

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio del dólar que tuvo importantes caídas en la semana anterior, que lo llegaron a ubicar en uno de los valores más bajos de los últimos cuatro años, abrió la semana con una leve disminución, sin embargo, el dólar sigue manteniéndose por debajo de la barrera de los $3.800 pesos colombianos.

La caída que presentó el día de hoy, es de un valor cercano a los $7 pesos colombianos frente al precio en que se estableció el pasado viernes 14 de noviembre. Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar estadounidense para hoy, 18 de noviembre, es de $3.764 pesos colombianos.

Precio del dólar en casas de cambio de Colombia

Los valores que se encuentran a continuación, responden a un promedio ponderado de las transacciones realizadas en la divisa norteamericana, por tanto, podrían variar según a la entidad que acuda. Recuerde, que tanto casas de cambios como entidades bancarias, establecen sus precios para compra y venta respecto al valor del dólar del día.

Bogotá D.C.: te compran $3,813 – te venden $3,931

te compran $3,813 – te venden $3,931 Medellín: te compran $3,742 – te venden $3,906

te compran $3,742 – te venden $3,906 Cali: te compran $3,720 – te venden $3,877

te compran $3,720 – te venden $3,877 Cartagena: te compran $3,650 – te venden $3,910

te compran $3,650 – te venden $3,910 Cúcuta: te compran $3,760 – te venden $3,820

te compran $3,760 – te venden $3,820 Pereira: te compran $3,750 – te venden $3,850

