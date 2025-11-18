NASA transmitirá EN VIVO imágenes inéditas del cometa 3l/ATLAS, ¿cuándo ver? Día y hora en Colombia

El cometa 3l/ATLAS es uno de los fenómenos espaciales que más ha llamado la atención del mundo en los últimos años, y que para muchos, ya se ha convertido en uno de los objetos más populares de la astronomía reciente. Este visitante intergaláctico fue detectado por primera vez en el mes de julio de 2025 desde Chile, cuando se anunció que el sistema solar tenía un visitante que estaba viajando a más de 60 kilómetros por segundo, algo pocas veces visto.

Desde su hallazgo, el cometa cada vez causaba más incertidumbre en la comunidad científica, desde su trayectoria impredecible, su composición poco común, y sus características que no encajaban con ningún otro cometa antes visto, fueron algunas de las razones que dieron pie al revuelo causado.

Además de esto, el tercer cometa interestelar registrado en el sistema solar, fue el primero en la historia en ser incluido en la lista de amenazas espaciales monitoreadas por la ONU, y además, debido al enigma que lo cubría, causó que se activaran los sistemas de defensa de la NASA.

Lea también: Cuenta atrás para el 19 de diciembre: cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra, esto pasará ese día

La NASA revelará imágenes inéditas en vivo del cometa 3l/ATLAS

A pesar de la incógnita a su alrededor, la ciencia aseguró que este cometa no representa ningún riesgo para la seguridad del planeta tierra, sin embargo, las características y la rareza del cuerpo celeste, han convertido su observación en un evento irrepetible. Es por esto, que la NASA realizará una transmisión en vivo desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Greenbelt, Maryland, para compartir imágenes inéditas del cometa 3l/ATLAS.

Lea también: El Cometa 3I/Atlas acelera rumbo a la Tierra: la NASA dice que no puede explicarlo

¿Cuándo será la transmisión en Colombia?

Para esto, la NASA realizará misiones espaciales desde las cuales se captaran imágenes, además de las capturadas a través de telescopios en la tierra. La transmisión se realizará el día MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE a las 3:00 PM hora Colombia, y se transmitirá por NASA+, la aplicación de la NASA, el sitio web, el canal de YouTube de la agencia, y Amazon Prime.

Se espera que gracias a los equipos tan avanzados con los que cuenta la NASA, se puedan estudiar diferentes ángulos y longitudes del cometa, y, por tanto, los expertos aseguran que se podrá descubrir nueva información relacionada con su trayectoria, su origen, y su composición, que algunas teorías han planteado que podría incluir moléculas de hace más de siete mil millones de años.

Le podría interesar: ¿Cometa que se acerca a la Tierra sería una nave alienígena? Esto dice la ciencia sobre 3I/ATLAS

Podrán responder sus preguntas sobre 3l/ATLAS

Durante la transmisión se contará con la participación de astrónomos de la agencia, de la administradora de misiones científicas, el directos de la división de astrofísica y el científico jefe de cuerpos pequeños, quienes además de compartir hallazgos que han encontrado durante la vigilancia de este cuerpo celeste, también estarán respondiendo algunas preguntas de los espectadores, que podrán participar por medio del #AskNASA

Otras noticias: Primera señal radial del cometa 3l/Atlas a la Tierra: Astrónomos revelan qué significa esta detección