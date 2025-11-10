Primera señal radial del cometa 3l/Atlas a la Tierra: Astrónomos revelan qué significa esta detección

La NASA identificó al objeto 3l/Atlas como un cometa interestelar que no es una amenaza para la tierra y se mantendrá alejado del planeta. Se trata del tercero en ser proveniente del exterior en el sistema solar y lo más cerca que podría aproximarse es alrededor de 1.8 unidades astronómicas, es decir 270 kilómetros o 170 millones de millas.

La NASA explica que el 3l/Atlas se formó en otro sistema estelar y este fue expulsado al espacio interestelar, que es el espacio que está entre las estrellas. Este cometa por millones o miles de millones de años se ha desplazado hasta que recientemente llegó a nuestro sistema solar.

Astrónomos captan señal de radio natural del cometa 3l/ATLAS

Lo sorprendente de esto es que por primera vez, los científicos han captado una señal de radio del objeto interestelar. Esto se dio por medio de un radiotelescopio MeerKAT en Sudáfrica, en el que se detectaron extrañas líneas de absorción de radio, provenientes de diminutas moléculas de OH (radicales hidroxilo).

Esto ocurrió el pasado 24 de otubre de 2025, fecha en la que el 3I/ Atlas estaba cerca de sol, a 3.76° de distancia, se detectaron dos líneas de absorción de frecuencia de 1,665 y 1,667 GHz.

De acuerdo con los científicos, “Esto se debe a que la tasa de calentamiento solar es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, mientras el enfriamiento superficial es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia"

Por qué se dio esta señal de radio

El radical hidroxilo (OH) puede absorber o emitir radicación en frecuencias específicas como las líneas de 1665 y 1667 MHz, debido a transiciones en niveles de energía. Incluso, esta líneas espectarles de OH se han detectado en nebulosas, cometas y regiones de transformación estelar.

El OH permite ayudar a los astrónomos a mapear las zonas donde nacen las estrellas y el agua en el universos, porque puede “brillar” con intensidad en frecuencias de radio bajo ciertas condiciones.

El astrónomo Avi Loeb, físico teórico explicó que:En ese momento, la nave Juno utilizará su antena dipolo para buscar una señal de radio de 3I/Atlas en bajas frecuencias, entre 50 y 40 megahercios”