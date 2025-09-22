¿Cometa que se acerca a la Tierra sería una nave alienígena? Esto dice la ciencia sobre 3I/ATLAS

El pasado mes de julio, fue detectado por el telescopio de sondeo ATLAS en Chile, lo que sería un cometa natural, siendo un postulado que fue respaldado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, en inglés) y la mayoría de astrónomos del mundo.

Sin embargo, luego de que se anunció el descubrimiento de este objeto interestelar que estaría acercándose a la tierra, se generó un debate alrededor si dicho objeto sería realmente un cometa natural, o si, por otro lado, podría tratarse de una nave alienígena. A este debate, se añadió el físico y profesor de la prestigiosa universidad de Harvard, Avi Loeb. Quien sugirió, que quizás no era solamente un conjunto de polvo y hielo, sino que podría ser otro objeto controlado por inteligencia extraterrestre.

Tamaño del cometa 3I/ATLAS

Dentro de sus argumentos, estableció que el tamaño de 3I/ATLAS sería mucho mayor a lo esperado, pues se mostró como un objeto demasiado brillante para la distancia a la que se encuentra, pues si se tratará simplemente del reflejo del sol, tendría que medir cerca de 20 kilómetros de diámetro. Ante esto, Loeb aseguró que sería un descubrimiento de un 0.0001 de posibilidad, siendo algo muy sospechoso.

Comportamiento del cometa 3I/ATLAS

Por otro lado, el físico estableció que el comportamiento de dicho objeto no correspondía al de un cometa natural, pues estos objetos suelen extender una larga cola de gas y polvo con huellas químicas alrededor de su espectro, señales que el asteroide 3I/ATLAS no presentaba.

Trayectoria del cometa 3I/ATLAS

En conjunto con esto, comentó que la trayectoria que tenía dicho cometa era muy extraña y poco común en comparación a otros objetos de tal estilo, los cuales suelen deslizarse por el sistema solar según lo permita la gravedad, sin embargo, 3I/ATLAS se ha transportado cerca a planetas como Júpiter, Marte y Venus deslizándose de manera muy organizada, dando la percepción de que se tratara de una cuidadosa ruta de sobrevuelo a planetas del sistema solar.

Con relación a esto, Loeb comentó que dicho objeto se estaría acercando a estos planetas para utilizarlos como asistencias gravitacionales, para impulsarse sin gastar grandes cantidades de combustible, tal como lo hacen las naves espaciales. Por esto, el físico cuestionó si sería una casualidad o si dicho objeto estaría utilizando las leyes físicas para movilizarse por el espacio.

¿La tierra estaría en riesgo por el 3I/ATLAS?

Por último, el docente de Harvard, estableció que próximamente el objeto se esconderá tras detrás del sol, por lo que sería la situación perfecta para cambiar su dirección mientras no está a la vista de ningún telescopio, asegurando que es justamente lo que haría una nave consciente de que está siendo observada. Además, comentó que su nuevo rumbo podría ser directamente hacia la tierra, y que en dado caso, la humanidad debería considerar como defenderse, aunque si el objeto es capaz de cruzar las estrellas, la tecnología de la tierra no podría hacer absolutamente nada contra ello.

¿Qué dice la ciencia sobre 3I/ATLAS?

La comunidad científica ha contrapuesto cada argumento del físico de la siguiente manera, en cuanto al tamaño, aseguró que el gran brillo que emitía se debería al polvo de su alrededor y no de su tamaño, que podría encontrarse entre los 0,6 y 5,8 kilómetros.

En cuanto a su comportamiento, se estableció que los rastros de polvo y gas que debería emitir, se han ido evidenciando a medida que el calor solar lo ha afectado, liberando una cola de CO₂ típica en los cometas.

Por último, se estableció que este objeto no representaría ningún riesgo para la tierra, pues su distancia sería casi el doble de la que hay entre la Tierra y el Sol, por lo que según los cálculos, se mantendría por lo menos a 270 millones de kilómetros.

