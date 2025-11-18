Un muerto y tres desaparecidos dejan las fuertes lluvias en el municipio de Silvania, Cundinamarca

se reportan crecientes súbitas en las Quebrada Yayata y en la Vereda el Hato.

La Delegación Departamental de Bomberos Cundinamarca reportó afectaciones de gran magnitud en el municipio tras una serie de crecientes que han perjudicado viviendas y personas.

En la primera creciente, presentada en el barrio La Esperanza, se reporta la afectación de 5 casas por las corrientes, sin embargo no hay registro de víctimas desaparecidas o lesionadas.

La segunda creciente se registró en la Vereda El Hato, la emergencia se presentó luego de que un vehículo donde iban 5 personas fuera arrastrado tras la corriente de agua. Durante el suceso, una mujer logró salir del carro y fue llevada al hospital del municipio.

Por su parte, los otros 4 ocupantes del vehículo fueron arrastradas por la quebrada. Esto concluyó en el rescate del cuerpo de un adulto mayor que se encontraba en el automotor, mientras que las autoridades continúan en la búsqueda de las otras tres personas desaparecidas.

Ante esto, Álvaro Farfán, delegado Departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó que “en coordinación con los diferentes cuerpos de bomberos de Fusagasugá, Cachipay, subestación Tibacuy, Alcaldía y Comité de Gestión de Riesgo, Cruz Roja y otros organismos de primera respuesta, iniciamos labores de proceso de búsqueda de las tres personas desaparecidas”.

Igualmente, afirma que, por el momento, están “a la espera para iniciar el proceso de evaluación de daños y análisis de necesidades requeridas en jurisdicción del municipio de Silvania” expresa el delegado.

Acciones que se están llevando a cabo

Las autoridades han establecido diferentes estrategias para la evaluación y acción frente a los daños generados por las precipitaciones. Entre las estrategias se encuentra la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), el despliegue de personal y recursos de Bomberos Silvania y otros municipios de Cundinamarca.

La Cruz Roja, por su parte, se encuentra en desplazamiento con cinco unidades para apoyo en búsqueda. De igual manera, las operaciones continuarán el día de hoy para dar con el paradero de los desaparecidos y saber con más precisión los daños ocasionados por estas lluvias.