Cierre parcial en la vía Girardot-Bogotá por derrumbes en Apulo, Cundinamarca

Cundinamarca

Comenzó la operación retorno de este puente festivo y las vías de entrada y salida de Bogotá así como de Cundinamarca ya presentan alto flujo vehicular.

Aunque la movilidad ha transcurrido con normalidad, se presentan afectaciones en la vía Girardot-Bogotá por un derrumbe ubicado exactamente en el sector El Copial, en el kilómetro 48 de la vía que comunica al municipio de Apulo con Anapoima.

Cerca de 250 metros cúbicos de tierra se desprendió de la montaña, por lo que solo está habilitado el paso a un carril, con manejo de pare y siga debido a las maniobras que realiza la maquinaria amarilla.

“El trabajo que ha tomado algo de tiempo es la remoción y el descargue controlado del material que se encuentra suspendido en la montaña y que si llueve, posteriormente podría volver a bloquearla”, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Se espera que a partir de las 2 de la tarde se puedan habilitar dos carriles de la vía y normalizar el paso, de acuerdo a las condiciones climáticas.

Desde la concesión de la vía, Debisabsocial, informan que el reversible continuo programado entre Apulo (K32+000) y Mosquera (K113+000) se aplicará únicamente desde el kilómetro 49, debido a la situación del derrumbe.