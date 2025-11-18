Millonario robo en estación de gasolina en Bogotá: ladrones se llevaron más de 30 millones de pesos / Cortesía Archivo Colprensa

Bogotá D.C

En horas de la madrugada de este martes 18 de noviembre, al menos 8 ladrones en camionetas asaltaron una bomba de gasolina sobre toda la Autopista Norte con calle 245, en la localidad de Usaquén.

Los delincuentes al parecer amordazaron a un trabajador, lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron su uniforme, mientras lo tenían retenido en uno de los carros.

“Posteriormente ingresan a un establecimiento, un autoservicio que hay al lado. Se llevan de la registradora aproximadamente 300 mil pesos y algunas botellas de licor y cigarrillos. De primera mano lo que se puede establecer es que en esta cajilla de seguridad habrían aproximadamente 31 millones de pesos”, señaló el Teniente Coronel Ricardo Chaves, Comandante de la Estación de Policía de Usaquén.

Los delincuentes habrían huido por la Autopista Norte y otros habrían tomado la Carrera Séptima, por lo que las autoridades están haciendo la trazabilidad de cámaras para verificar las placas y las rutas para capturar a los responsables.

