La fusión de Tigo y Movistar busca equilibrar un mercado totalmente desajustado: Cielo Rusinque
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, habló en 6 AM de Caracol Radio acerca de la fusión entre Tigo y Movistar
El día viernes de la semana pasada, se anunció que la superintendencia de industria y comercio, había aprobado la integración de dos de las más grandes empresas de telecomunicaciones en Colombia, siendo estas Movistar y Tigo. Además de dicho anuncio, se establecieron también diferentes puntos que condicionaron la fusión, con el objetivo de proteger a empresas más pequeñas
