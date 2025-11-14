La SIC avala proceso de integración entre Movistar y Tigo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio luz verde a la integración entre dos de las principales compañías de telecomunicaciones en Colombia: Movistar y Tigo.

La aprobación oficial quedó plasmada en la resolución 94169, emitida el pasado 13 de noviembre de 2025. Esta decisión representa un paso importante en la reconfiguración del mercado de telecomunicaciones nacional, un sector dinámico y fundamental para la conectividad y el desarrollo tecnológico del país.

De acuerdo con la resolución, la autorización para la operación de integración entre Colombia Móvil (Tigo) y Colombia Telecomunicaciones (operadora de Movistar) está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones determinadas por la autoridad regulatoria.

En el texto de la resolución se especifica que el incumplimiento de dichos condicionamientos podría acarrear sanciones conforme a lo establecido en la Ley 1340 de 2009, ley que regula la protección de la competencia en el país. Entre las posibles sanciones se encuentra incluso la eventual reversión de la operación, lo que evidencia la rigurosidad del seguimiento que tendrá este proceso.

Este aval llega después de más de diez meses de un complejo y exhaustivo proceso de análisis llevado a cabo por la SIC, en el que se valoraron diversas opiniones y observaciones de actores clave del sector.