Superintendente Cielo Rusinque defiende declaración de Petro sobre la gasolina y la reforma tributaria

La Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se refirió al impacto que tiene la nueva reforma tributaria en Colombia, destacando que se trata de un plan que beneficia a los colombianos y no los perjudica.

Respecto al impuesto de la gasolina, afirmó que: “estamos hablando que este gobierno lo que busca es generar un impacto en condiciones de mayor equidad donde precisamente como producto de ese impuesto se pueda redistribuir de mejor manera la riqueza”.

La superintendente enfatizó que los sectores poblacionales que tienen menor nivel de ingreso no tendrán afectación pues: " aquí se trata de que pague más quien más tiene y así poder distribuir de una manera más equitativa el ingreso"

“La reforma tributaria es necesaria”: Cielo Rusinque

Rusinque destacó que la reforma es necesaria ya que da cara a todas esas necesidades y ese gasto social que se tiene que hacer para poder cumplir apuestas fundamentales del gobierno, en beneficio de la mayoría de los colombianos y en un marco de gran endeudamiento que fue dejado por el gobierno anterior.

“Pero ponerle impuesto a la gasolina no es, como lo dijo el propio presidente, no es ponerle impuesto a los más pobres cuando nueve de cada diez motos están en los estratos uno, dos y tres”.

Enfatizó en que que no es lo mismo ponerle impuesto a la gasolina ni se afecta a los mismos grupos poblacionales como cuando se le ponen impuestos a la canasta familiar.

