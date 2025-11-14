Condiciones de integración entre Movistar y Tigo quedarán en firme hasta que CRC expida regulación

La Comisión de regulación de comunicaciones informó que los condiciones impuestas para autorizar la integración empresarial entre Tigo y Movistar, estarán vigentes hasta que la autoridad expida la regulación general, o particular, relacionada con esta fusión.

Sobre la decisión de la superintendencia de industria y comercio, aseguran que han advertido que el mercado mayorista de acceso y originación móvil, ya presenta altos niveles de concentración, con riesgos de restricción para terceros operadores que utilizan roaming automático nacional para prestar sus servicios

Por eso, la integración entre estas dos empresas, podría tener como consecuencia la probabilidad de que se generen efectos coordinados, por el aumento en la concentración, o un incremento en los precios que pagan los usuarios por los servicios.

En cuanto al internet fijo, la operación autorizada podría consolidar la posición del operador integrado y reducir, o en algunos casos, eliminar por completo la presión competitiva.

Es por eso que avanzan con tres proyectos regulatorios para atender los riesgos que se han identificado. Tal es el caso de los esquemas de remuneración mayorista de redes móviles, el cual busca garantizar condiciones técnicas y económicas no discriminatorias para los operadores móviles virtuales, y revisar las reglas al acceso a la instalación esencial de RAN.

Por otro lado, avanzan en la revisión de temáticas específicas del régimen de protección de usuarios, para reforzar los derechos de los consumidores frente a prácticas que podrían agudizarse como consecuencia del aumento de la concentración en los mercados, como lo es la integración; dicha propuesta se publicará en el cuarto trimestre de este año.

A estos proyectos, se suma el marco regulatorio para el servicio de conectividad local, que busca fortalecer la competencia en la provisión de infraestructura de fibra óptica local y así evitar que los niveles de concentración que resulten de la integración, limiten la expansión de nuevos operadores o la ampliación de cobertura en grandes ciudades y pequeños municipios, iniciativa que será publicada al principio del 2026.