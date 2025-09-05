¿Cómo consumen Internet los colombianos? Barómetro de las Telecomunicaciones revela datos claves

En un mercado en constante evolución como el de las telecomunicaciones, contar con información estructurada y comparativa es clave para entender los desafíos del sector. Por eso, esta semana se publicó la primera edición del Barómetro de las Telecomunicaciones en Colombia, un estudio elaborado por la firma NAE, empresa de Minsait Indra Group, que analiza con base en datos públicos el panorama actual de conectividad en el país.

En entrevista con El Personaje de la Semana en Caracol Radio, Joaquín Guerrero, director de NAE, explicó los hallazgos más relevantes del informe, que ya está disponible para consulta en línea.

¿Cómo es el uso del internet en Colombia?

Uno de los hallazgos más destacados del barómetro es que más de la mitad de los colombianos accede a internet móvil a través de planes prepagos, lo cual incide directamente en la calidad del acceso digital.

“Un cliente de pospago consume el triple de datos que uno de prepago”, explicó Guerrero.

Este dato evidencia que el patrón de uso es radicalmente distinto entre ambos grupos, y que la brecha digital no solo pasa por la disponibilidad, sino por la forma en que se accede y se aprovecha internet.

Asimismo, el estudio también muestra que el acceso a redes fijas de internet, especialmente mediante fibra óptica (FTTH), aún está por debajo del 50 % de los hogares. Esta cifra plantea un reto de política pública y una gran oportunidad para la industria, según el director de NAE: “Hay que buscar soluciones para conectar al no tan bien conectado todavía”.

De igual forma, el barómetro revela un contraste contundente en el uso de datos:

Clientes pospago: consumen en promedio más de 16 GB mensuales.

Clientes prepago: el consumo promedio es de alrededor de 4 GB al mes.

Este desfase no solo afecta la calidad de navegación, sino también el tipo de servicios digitales a los que acceden los usuarios.

¿Más operadores móviles o consolidación del mercado?

Otro tema que analiza el barómetro es el número de operadores móviles en el país. En medio de discusiones internacionales sobre la consolidación del mercado, Joaquín Guerrero explicó que el caso colombiano debe evaluarse con cuidado: “Es probable que sea necesario reevaluar el número de operadores, pero sin perder de vista la competencia efectiva, que es la que impulsa el progreso del sector”.

El caso de Estados Unidos, con tres operadores dominantes, y de Europa, donde avanza la fusión de compañías, muestran que el debate no es exclusivo de Colombia.

Consulte el documento completo a continuación o en este enlace: