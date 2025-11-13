WOM pide al Presidente intervenir en la integración de Tigo y Movistar

La empresa de telecomunicaciones WOM, envió una carta al presidente Gustavo Petro, en la que pide que se intervenga la posible integración entre Tigo y Movistar, ya que advierten que su posible aprobación podría retener el 90% de todo el mercado.

“Esta decisión podría aumentar los precios y la brecha de conectividad, reducir la cobertura y competencia y profundizar la desigualdad territorial”, agregaron desde la empresa.

Presidente Petro aseguró que la SIC debe atacar a los monopolios

La comunicación surge semanas después de que el mandatario publicara un mensaje en la red X en el que reiteró su rechazo a monopolios y carteles empresariales, y en el que aseguró que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene la instrucción de “atacar toda formación monopólica y de carteles en el mundo empresarial colombiano”.

Movistar y Tigo se unen para conformar una red de acceso móvil en Colombia

La empresa de telefonía Movistar y Tigo confirmaron su unión en una compañía de propiedad común con la creación de una red unificada de acceso móvil que integrará la infraestructura de ambas compañías, la cual se hará cargo de un mayor despliegue de redes que permitirá que ambas empresas sigan operando en competencia.

En ese sentido, la red 3G de Movistar pasará de 5.000 a 8.000 sitios, mientras que en la tecnología 4G pasará de 6.000 a más 10.000 sitios, y de esta forma, ofrecerá una mayor capacidad y velocidad, lo que permite mejorar la experiencia en la navegación, el desempeño de aplicaciones y la calidad de las llamadas de los usuarios.

“Representa todo un hito de conectividad para nosotros y para el país, ya que nos va a permitir llevar nuestra señal 4G a más de 10.000 sitios, ofreciendo mayor capacidad y velocidad a nuestros clientes, mejorar la experiencia en navegación, experiencia en las aplicaciones que se utilizan, y también una mejor calidad en toda la llamada”, indicó el CEO de Movistar, Fabián Hernández.

Esta nueva unión beneficiará a más de 35 millones de usuarios móviles en más de 900 municipios de Colombia, cuya red impulsará la conectividad, el acceso a la información y los servicios digitales, que tienen una gran influencia para mejorar la educación, la atención médica, la inclusión financiera y el emprendimiento de los colombianos.

La CRC entrega concepto complementario a la SIC sobre la integración TIGO–MOVISTAR

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió un nuevo concepto técnico complementario en el marco del trámite de integración empresarial entre TIGO-UNE (Colombia Móvil) y MOVISTAR (Telefónica Colombia). Este proceso se encuentra en evaluación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad con la competencia exclusiva para autorizar o rechazar la operación.

Se trata de un nuevo concepto en el que la CRC, en ejercicio de su facultad de intervenir de oficio, analizó los condicionamientos propuestos por terceros (operadores, entidades del sector y competidores), así como el documento económico allegado por las empresas intervinientes ante la SIC y otras observaciones recibidas en el proceso de integración.

Este nuevo pronunciamiento complementa el concepto emitido por la CRC el pasado 14 de mayo de 2025 y constituye un aporte estratégico dentro del acompañamiento técnico que la Comisión brinda a la SIC, en cumplimiento de su mandato legal de promover la competencia, proteger a los usuarios y asegurar el desarrollo eficiente de los mercados de telecomunicaciones en Colombia. Con este análisis, la CRC aporta una visión integral que busca anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la solidez de la decisión que deba adoptar la autoridad de competencia.