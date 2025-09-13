Así puede saber si es beneficiario de Ingreso Mínimo Garantizado: Inician pagos de septiembre

La Secretaría Distrital de Integración Social anunció el inicio de los pagos correspondientes al mes de septiembre del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que busca apoyar económicamente a habitantes de Bogotá en situación de vulnerabilidad.

Según la entidad, más de 156.000 personas, entre jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y comunidad Emberá que ha retornado a sus territorios, son beneficiarias de este subsidio que ofrece la Alcaldía de Bogotá.

Los pagos de septiembre iniciarán de forma escalonada a partir de la segunda semana y llegarán a más de 956.000 personas beneficiarias de hogares de Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con Pertenencia Étnica.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

Hogares en pobreza extrema y pobreza: Se priorizan los hogares con menor capacidad de ingresos, según el Sisbén IV.

Se priorizan los hogares con menor capacidad de ingresos, según el Sisbén IV. Jóvenes: Se incluyen en el programa por su vulnerabilidad y para apoyar su desarrollo.

Se incluyen en el programa por su vulnerabilidad y para apoyar su desarrollo. Personas mayores : Se les otorga un apoyo económico a través del programa.

: Se les otorga un apoyo económico a través del programa. Personas con discapacidad: Se les asigna un apoyo para garantizar su ingreso mínimo.

Se les asigna un apoyo para garantizar su ingreso mínimo. Hogares en pagadiarios: Se les hace una entrega escalonada de las transferencias.

Se les hace una entrega escalonada de las transferencias. Pueblo Emberá: Se apoya a esta comunidad que ha regresado a sus territorios.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Los bogotanos pueden verificar si reciben el subsidio ingresando en la página de la Secretaría Distrital de Integración Social con su tipo de documento y fecha de expedición.

¿Cada cuánto se realizan las trasferencias?

La Alcaldía de Bogotá, afirmó que estas trasferencias las están realizando de forma mensual y así continuarán el resto del 2025, con excepción del componente de jóvenes, cuya periodicidad depende de lo establecido en la ruta intersectorial.

¿De cuánto es el apoyo económico que puede recibir de Ingreso Mínimo Garantizado?

Según lo anunciado por la Alcaldía de Bogotá, esto dependerá de la categoría y el tipo de necesidad que tenga:

El hogar beneficiario de Sisbén A recibe entre $122.000 y $905.000 por concepto de transferencia monetaria no condicionada.

recibe entre por concepto de transferencia monetaria no condicionada. Personas con discapacidad pertenecientes a los grupos de Sisbén A, B, C1-C9 reciben $190.000.

Las personas mayores actualmente beneficiarias de Apoyos Económicos y las personas mayores que venían siendo beneficiarios de IMG en Sisbén B reciben $150.000.

Los jóvenes que este año se vinculen al piloto de la ruta intersectorial de inclusión social y productiva recibirán entre $200.000 y $400.000 por joven, por transferencia. Según el Distrito podrán ser hasta 3 transferencias este año.

Requisitos para recibir el IMG