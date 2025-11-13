Renta Ciudadana y Devolución del IVA noviembre 2025: Consulte HOY si es beneficiario y cómo reclamar

A partir de este 13 de noviembre y hasta el 24 de noviembre de 2025, Prosperidad Social llevará a cabo la entrega de las transferencias monetarias correspondientes al quinto ciclo del año de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Un total de 778.408 hogares en toda Colombia están habilitados para recibir estos recursos, que representan una inversión superior a los 324.061 millones de pesos.

Este ciclo, que tiene un día más de lo inicialmente anunciado, fortalece el proceso de integración entre ambos programas, siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Pero más allá de las cifras, ¿cómo puede saber si es beneficiario y, de ser así, ¿cómo y dónde reclamar su dinero de forma segura? Aquí se lo explicamos.

Como consultar Devolución del IVA y Renta Ciudadana

La primera pregunta que se hacen millones de colombianos es: ¿su hogar fue seleccionado para este ciclo? Prosperidad Social es enfático en señalar que toda consulta y gestión debe hacerse a través de sus canales oficiales para evitar ser víctima de fraudes.

Pasos para consultar:

Canales digitales oficiales: La forma más rápida y segura es ingresar a la página web oficial de Prosperidad Social o a las cuentas en redes sociales (@ProsperidadCol en Twitter, Facebook e Instagram). Banco Agrario: Puede acercarse a cualquier sucursal del Banco Agrario de Colombia en su municipio o ciudad y consultar con un asesor. Líneas de atención: Utilice los números de atención al ciudadano publicados exclusivamente en el sitio web de la entidad. Gerentes regionales: La información también está disponible en las gerencias regionales de Prosperidad Social.

Alerta importante: Prosperidad Social recuerda a la ciudadanía que los programas son totalmente gratuitos. No se requieren pagos, no debe entregar datos personales o claves a terceros y no es necesario acudir a tramitadores. Si alguien le pide dinero a cambio de agilizar o garantizar el subsidio, se trata de una estafa.

Fechas pago Devolución del IVA y Renta Ciudadana Noviembre 2025

El calendario de desembolsos para este quinto ciclo es del 13 al 24 de noviembre. Es crucial que los hogares habilitados reclamen su transferencia dentro de este periodo, ya que los recursos no son acumulables para el siguiente ciclo.

La entrega se realizará a través del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados, lo que garantiza cobertura incluso en los municipios más apartados del país.

Entre los departamentos con el mayor número de hogares habilitados para este ciclo se encuentran:

Bolívar (58.895 hogares)

Córdoba (49.789 hogares)

Valle del Cauca (49.567 hogares)

Atlántico (43.535 hogares)

Nariño (43.223 hogares)

La Guajira (42.032 hogares)

Magdalena (41.055 hogares)

Cesar (42.783 hogares)

¿Y el próximo pago? Este es el calendario del Sexto Ciclo

Si no resulta beneficiario en este ciclo, es importante que sepa que Prosperidad Social ya tiene programado el sexto ciclo de transferencias del año. Está previsto para realizarse del 4 al 15 de diciembre de 2025, destinado para aproximadamente 770.000 hogares, con una inversión planeada de 320.000 millones de pesos.

