DT de Australia, y las claves para vencer a la Selección Colombia: “Esta será una verdadera prueba”

Luis Fernando Díaz Marulanda en entrenamiento con la Selección Colombia y jugador de Bayern Múnich; y Tony Popovic, entrenador de Australia / Getty Images.

La Selección Colombia ya está en Nueva York para encarar el enfrentamiento ante Australia por el último partido del año, que servirá como preparación para el Mundial 2026, considerando que L’Équipe informó sobre el posible amistoso que jugará ante Francia el próximo año en territorio estadounidense.

Los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo esperan ampliar la racha positiva a 18 compromisos amistosos sin perder, desde su llegada al banquillo, en junio de 2022.

Técnico de Australia, cauteloso con Luis Díaz

En rueda de prensa previo al duelo, el entrenador Tony Popovic, quien suma 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas al mando de la selección, reveló las claves del partido y se refirió a las individualidades de Colombia tras declarar:

“Colombia será más dura, se espera que sean mejores considerando su plantilla, la calidad de sus jugadores y su posición en las Eliminatorias. Son un rival muy fuerte. Venezuela fue buena, dura y difícil para nosotros, pero esta será una verdadera prueba, una que recibimos con los brazos abiertos”, explicó con relación a la derrota 1-0 con Venezuela, en el partido anterior.

Sobre Luis Díaz y las individualidades del combinado nacional, Popovic agregó:

“Nos enfrentaremos a los mejores jugadores del mundo en el Mundial, y si consideramos su trayectoria, donde ha jugado (Luis Díaz), nos damos cuenta de que es un jugador que ha disputado partidos al máximo nivel, 50 o 60 al año. Eso es a lo que nos enfrentamos. Pero eso es lo que nos espera en junio”, respondió.

En cuanto a su plan para detener el funcionamiento colectivo colombiano, el director técnico de 52 años sentenció:

“Conocemos sus puntos fuertes. Sabemos que es un jugador clave para su equipo, con otros dos o tres integrantes que también son fundamentales. Tenemos que intentar, quizás, cortar los pases que le llegan a las zonas donde se siente cómodo. Y es muy fuerte en la transición”, finalizó.

¿Cuándo y dónde es Colombia-Australia?

El compromiso está programado para iniciar desde las 8:30 pm en el Citi Field, de Nueva York, el martes 18 de noviembre.

El valor nominal del plantel colombiano supera ampliamente al de Australia, con una diferencia de 1.147.000 millones de pesos colombianos (€262.5), según la cifra de Transfermarkt.