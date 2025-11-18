Luis Díaz estuvo cerca de recibir competencia en Bayern Múnich por pedido de Kompany

Uno de los mejores extremos izquierdos del planeta, Luis Fernando Díaz Marulanda, atraviesa una adaptación de fantasía en la 26-27, con 11 goles (2 al PSG en Champions) y 5 asistencias en 1.334 minutos jugados con Bayern Múnich, desde su llegada para la temporada en curso por un traspaso de 75 millones de euros, procedente de Liverpool.

La aparatosa lesión de Jamal Musiala durante el Mundial de Clubes llevó al técnico belga, Vincent Kompany, a encontrar en Luis Díaz en el mercado de pases, el recambio perfecto en la posición que ocupó el alemán, en el periodo 25-26.

La competencia que por poco le llega a Luis Díaz

En diálogo con Grupo Globo, medio brasileño, Antony reveló que estuvo a punto de llegar al conjunto ‘Bávaro’ para la temporada en curso, pero finalmente firmó con Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini. El acercamiento entre Kompany y el jugador, que, en ese momento pertenecía al Manchester United, se habría dado horas antes de finalizar el último día del mercado de fichajes, y fue de la siguiente manera, según el atacante de 25 años:

“Estamos hablando de un gigante mundial, el Bayern de Múnich, donde un entrenador con semejante trayectoria, Kompany, me llama. Y tenemos una conversación, fue súper amable conmigo, me dijo que siempre le había gustado mucho mi fútbol, ​​y esto fue un poco después de las 11″, reveló Antony.

“Y, quisiera o no, me afectó mucho. Por la grandeza del club, la grandeza del entrenador y la forma en que me trató, la forma en que me habló. Pero lo que también influyó mucho en mi decisión fue mi familia. Se trata de velar por mis hijos. Lorenzo adora este lugar, adora esta ciudad. Cuando estábamos de vacaciones en Brasil, sin saber nada, siempre preguntaba: ‘Papá, ¿cuándo volvemos a España?’“, complementó.

Anthony se alejó del cuadro inglés ante las escasas oportunidades en campo recibidas por el técnico Ruben Amorim, y registró 12 goles y 5 asistencias en 5.434 minutos disputados con la camiseta de ‘the Red Devils’.

Caso contrario al rendimiento reflejado con Real Betis, donde juega LaLiga, Copa del Rey y Conference League. Además, con el cuadro español ya marcó 15 goles y dio 7 asistencias en 3.036 minutos en cancha.