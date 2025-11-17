Jhon Arias sería compañero de figura de Selección Colombia en 2026

¡Jhon Arias podría dar un nuevo salto en su carrera como profesional! Después de llegar a Inglaterra procedente de Fluminense, mediante un traspaso de 22 millones de euros (95.700 millones de pesos), el chocoano de 28 años no atraviesa por su mejor proceso de adaptación. Lo anterior, producto de que Wolverhampton es último en la Premier League con dos puntos, y los únicos dos partidos que ganó fueron en Carabao Cup, donde cayó eliminado ante Chelsea en los octavos de final.

Las directivas del club buscan evitar a toda costa el descenso al final de la temporada, y el principal promotor del fichaje de Arias, el entrenador Vítor Pereira, fue reemplazado en el cargo por Rob Edwards, quien dirigió al club de manera interina, un partido en la segunda división en la 16-17.

Galatasaray y otros pretendientes para John Arias

De acuerdo con la información revelada por A Spor, la cadena televisiva enfocada en temas deportivos, Galatasaray de Dávinson Sánchez, habría puesto la lupa en Jhon Arias.

“Dávinson Sánchez, amigo de John Arias en la selección colombiana, también lleva años luciendo la camiseta con el parche. Dávinson, quien ya había presentado a Arias al Galatasaray durante los rumores de traspaso, es un factor clave para acelerar la llegada del jugador a Turquía”, mencionó la prensa turca.

Otros clubes interesados en el colombiano

Sin embargo, el club por el que pasó Falcao García, Faryd Mondragón, Carlos Cuesta, Juan Pablo Pino, Róbinzon Zapata, Gustavo Victoria y Jersson González, no sería el único interesado en los derechos deportivos del colombiano, que finaliza contrato con Wolves en junio de 2029.

“Norwich City esperará hasta enero para cerrar el fichaje. Con la esperanza de aprovechar el deseo del jugador de abandonar Inglaterra, intentarán ficharlo cedido con opción de compra. Aunque es poco probable que el Wolverhampton suponga un problema, Okan Buruk está deseando reencontrarse con su antiguo club”, complementó el medio.

La temporada de Jhon Arias en Inglaterra

Aunque en 720 minutos en cancha, Arias todavía no suma goles y asistencias, tendrá la oportunidad de enderezar su rendimiento en la temporada, una vez regrese de la convocatoria con la Selección Colombia, donde espera por el enfrentamiento ante Australia por el último partido del año con su selección.

El compromiso está programado para el martes 18 de noviembre a partir de las 8:30 pm.

