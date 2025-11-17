La Selección Colombia enfrentaría a campeón mundial en amistoso previo al Mundial

La Selección Colombia se prepara para el compromiso amistoso ante Australia en el último partido del año, que se desarrollará en Citi Field, de Nueva York, el martes 18 de noviembre a partir de las 8:30 pm. Esto, después de vencer 2-1 a Nueva Zelanda en Fort Lauderdale, con anotaciones de Luis Díaz y Gustavo Puerta.

Luego de las declaraciones del técnico de la Selección de Croacia, Zlatko Dalić, en los días previos, donde reconoció la intención de enfrentar a Brasil y Colombia, tras revelar:

“El plan es jugar contra Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, parece que los planes cambiaron su rumbo y el rival de ‘La Tricolor’ sería otro.

La Selección Colombia enfrentaría a un reconocido rival europeo en fecha FIFA de marzo

Colombia enfrentaría a Francia

De acuerdo con la última información revelada por L’ Equipe, el medio francés, la gira de la Selección de Francia por Estados Unidos para los primeros partidos amistosos de 2026, se está conformando, aunque todavía sin ninguna confirmación.

“La gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil. Si bien el plan inicial era jugar contra Estados Unidos, ahora se prevé que Les Bleus se enfrenten primero a un país sudamericano, en Florida”, explicó el medio.

“Colombia, a quien Francia enfrentó por última vez en marzo de 2018 (una derrota por 2-3 en el Stade de France), es la favorita. Su otro rival será, efectivamente, el Brasil de Carlo Ancelotti. Según una fuente cercana a la Seleção, el partido se disputará en Massachusetts, pero no en Boston. Estos encuentros se jugarán unos meses antes del Mundial de 2026 (del 11 de junio al 19 de julio), que se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México”, complementó L’Equipe.

Por su parte, el seleccionador Néstor Lorenzo confesó en rueda de prensa, tras la victoria sobre Nueva Zelanda, su deseo por enfrentar un rival africano previo a la Copa del Mundo.