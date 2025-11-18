Estos serían los cabezas de grupo del Mundial 2026: ¿Con quién le gustaría que juegue Colombia?

Trofeo de la Copa del Mundo para el Mundial 2026 / Getty Images. / Howard Smith/ISI Photos

Con 34/48 selecciones clasificadas para la Copa del Mundo en 2026, y a menos de tres semanas del sorteo de la fase de grupos, programado para el viernes 5 de diciembre, comienzan a definirse los bombos, según el puesto de cada selección en el ranking FIFA. Allí, las tres anfitrionas (Estados Unidos, México y Canadá), estarán ubicadas en el bombo 1, producto de ser sedes en la cita global.

Terminaron las posibilidades de la Selección Colombia por escalar las posiciones suficientes para ubicarse en el primer bombo, y los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo quedaron sembrados en el #2, por ocupar la casilla 13 en la clasificación mundial.

Tablas de posiciones de Eliminatorias Europeas: Así marchan tras goleadas de Alemania y Países Bajos

Selecciones cabezas de grupo en la Copa del Mundo

De acuerdo con el periodista deportivo, César Augusto Londoño, las selecciones que, hasta la fecha, se quedarían con el privilegio de comandar sus grupos, al menos desde la previa, son:

España* Argentina Francia Inglaterra Portugal Países Bajos Brasil Bélgica* Alemania México (Grupo A) Canadá (Grupo B) Estados Unidos (Grupo D)

Con asterisco, las selecciones pendientes de confirmar su clasificación al Mundial 2026.

Alemania y Países Bajos, clasificadas al Mundial 2026: Repase la lista actualizada

Los únicos grupos a los que no puede pertenecer la Selección Colombia, serán a los de Brasil y Argentina, ya que también hacen parte de Conmebol. Además, los sudamericanos ubicados en los bombos 3 y 4 tampoco podrán compartir la misma zona con ‘La Tricolor’, durante la primera fase.

Cupos restantes para la Copa del Mundo

En la recta final de las Eliminatorias Europeas, España y Bélgica, ubicadas en los puestos 1° y 8° del ranking FIFA, respectivamente, deben asegurar su clasificación en la última jornada. Para lograrlo, necesitarán sumar como mínimo un punto en sus respectivos partidos: España enfrentará a Turquía, mientras que Bélgica se medirá a Liechtenstein.

La Selección Colombia enfrentará a campeón mundial en amistoso previo al Mundial

Adicionalmente, en Europa todavía restan por definir tres selecciones más durante la jornada final. Por su parte, en la confederación de Concacaf, actualmente hay tres clasificados: Curazao, Honduras y Surinam; que se jugarán su participación en la siguiente Copa del Mundo, también en el transcurso del martes 18 de noviembre.