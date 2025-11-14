Bizcocho, el perrito víctima de maltrato, será adoptado por la Policía Antioquia

Bizcocho, el perrito fuertemente maltratado que generó rechazo en redes luego de conocerse un video en el que se evidenciaba los fuertes golpes que recibía por parte de un hombre, será adoptado por el comando de la Policía Antioquia una vez finalice su periodo de convalecencia veterinaria. La decisión fue anunciada por la institución, que explicó que el animal hará parte del grupo de caninos rescatados que suelen convivir en las unidades policiales del departamento.

De acuerdo con la información entregada, Bizcocho continúa bajo valoración médica y deberá cumplir cinco días adicionales de tratamiento antes de ser trasladado. Su llegada depende también del visto bueno de la Fiscalía, que adelanta el proceso judicial por el caso de maltrato, y del concepto oficial del equipo veterinario encargado de certificar su estado de salud.

“Bizcocho va a venir para acá, a ser parte también de esta unidad. No hay unidad de policía en el departamento donde no haya dos o tres perritos recogidos de la calle. Hay que hacer un tratamiento también de acompañamiento de amor. Va a quedar aquí en las instalaciones con el resguardo, la protección, el cuidado de todos los que estamos laborando en este espacio" expresó Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante Departamento de Policía Antioquia.

Las autoridades confirmaron que Bizcocho efectivamente es el mismo perro que aparece en el video y señalaron que el dictamen veterinario fue clave para sustentar la investigación. Una vez el animal sea entregado, permanecerá en las instalaciones del comando, donde recibirá cuidado, resguardo y acompañamiento mientras continúa el trámite contra el responsable que ya fue judicializado.

Entrega de kits veterinarios a Carabineros y Protección Ambiental

A propósito del cuidado animal, la Gobernación de Antioquia entregó este viernes, 28 kits de insumos veterinarios a la seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, para fortalecer la atención y el cuidado animal.

Con esta entrega la entidad busca mejorar la capacidad de respuesta de las unidades encargadas de intervenir casos de maltrato, rescate y protección de fauna en distintos municipios.

Estos kits incluyen elementos esenciales para el manejo inicial de animales vulnerables, desde insumos médicos básicos hasta herramientas de apoyo para jornadas de valoración y rescate.