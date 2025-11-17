Dos capturados en el aeropuerto de Rionegro transportando cinco kg de cocaína

Rionegro- Antioquia

Durante una inspección de pasajeros en la terminal aérea de Rionegro, la policía capturó a dos hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los hombres tenían la intención de viajar desde Antioquia a la ciudad de Bogotá.

Según el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, los detenidos en la sala de vuelos nacionales del aeropuerto José María Córdova son oriundos de la ciudad de Bucaramanga y portaban 5.5 kilogramos de cocaína en su equipaje de mano.

“Johan Ricardo Jaimes Borges, de 39 años de edad, quien al realizarse una inspección a su equipaje de manos, encuentra en su interior 5 paquetes de diferentes tamaños, 2.715 gramos. Hay una segunda persona de nombre Felipe Andrés Sierra, al cual en el procedimiento también encuentra en su maleta de mano 6 paquetes de diferentes tamaños, la cantidad de 2.775 gramos de clorhidrato de cocaína”.